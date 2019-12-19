親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
遠航停飛風暴
財經焦點
科技產業
金融要聞
稅務法務
產業綜合
房市情報

評／政治利益下，被轉彎的警察尊嚴

小媽媽僅11歲！傳聯國維和部隊在海地留數百名私生子

華碩攜手台南市政府 駐地團隊協助深化智慧新服務

2019-12-19 12:45經濟日報 記者吳秉鍇／即時報導

台南市政府與華碩電腦（19）日舉辦「智慧台南．華碩相伴-華碩電腦雲端暨AI台南研發中心啟用儀式」，宣布於智慧城市展開合作。

華碩雲端暨AI研發中心目前在台北、新加坡建立團隊，專注發展雲端及AI平台，提供建構智能方案所需要之完整技術資源，而台南研發中心將是華碩第一個與城市深度合作之研發團隊。目前華碩已參與「台南市智慧化路邊停車試驗場域合作計畫」，於台南市南區水萍塭公園永華路一段南側路邊停車位進行智慧停車柱辨識系統測試，試辦期間即投入在地研發人力進行即時的校正，提高系統導入效率。

華碩電腦謝明傑營運長表示，華碩近年積極轉型發展智慧物聯網（AIoT）事業，建立各應用領域的新智能解決方案。

台南市具備人才素質與穩定度高之優勢，是華碩繼台北、新加坡後設置雲端暨AI研發中心據點的主要因素。很高興華碩在推動智慧城市的觀點與台南市不謀而合，讓在地團隊逐步在台南場域落實AI應用，呼應今日活動主題「智慧台南、華碩相伴」，期待雙方未來在智慧城市合作，共同打造台南成為智慧城市AI應用的典範。

黃偉哲市長表示，華碩電腦在台南成立雲端暨AI研發中心，讓好資源與好人才留在台南，實質帶動台南產業競爭力及就業發展。

技術在地、人才落地紮根，更是將文化古都蛻變為智慧新都的重要元素，華碩台南研發中心的啟用也為台南市開啟在地自有技術落實導入的新頁，未來台南市政府將透過與華碩電腦的合作計畫，共同推動台南成為具有豐富人文內涵的智慧城市，提供市民有感的智慧服務，促進城市永續發展。

雙方未來智慧城市合作，預計在智慧停車、智慧校園、智慧醫療與5G智慧路燈等應用領域，以公私合作模式，打造市民有感、永續經營的智慧城市服務。

台南市政府與華碩電腦19日舉辦「智慧台南．華碩相伴-華碩電腦雲端暨AI台南研發中...
台南市政府與華碩電腦19日舉辦「智慧台南．華碩相伴-華碩電腦雲端暨AI台南研發中心啟用儀式。照片／台南市府提供
分享

華碩智慧城市雲端

延伸閱讀

廣達林百里：台灣要做AI輸出國

科技部首次頒一等科技獎章 就頒給了AI傳教士

200萬名網友盲測16款手機 iPhone ...

華碩 穩坐商用電腦霸主

【2020總統立委大選】深度選情分析、即時開票數據下載搶先看→

相關新聞

傳博通擬出售無線射頻業務 台積電仍獨家掌握訂單

2019-12-19 12:28

華為新機不遲到 台廠鬆口氣

2019-12-19 02:00

廣達林百里：台灣要做AI輸出國

2019-12-19 02:00

iPhone在陸退燒？ 華爾街大論辯

2019-12-19 01:20

施振榮的斜槓人生…非常忙碌

2019-12-19 01:20

施振榮訂「家規」 獲利50%做公益

2019-12-19 01:20

獲利50%回饋社會 施振榮75歲生日推「家族事業治理準則」

2019-12-19 00:34

廣達拚AI 「下個重要10年開始」

2019-12-19 00:30

鴻海內鬼案 啟動內部稽查

2019-12-19 00:05

鴻海處分轉投資 可認列34億利益

2019-12-18 23:59

廣達擘畫大未來 啟動黃金十年

2019-12-18 23:55

華為新一代VR眼鏡將開賣

2019-12-18 23:55

大摩力挺iPhone 下季出貨4,500萬支

2019-12-18 23:55

美加強防堵華為 我半導體業有望受惠

2019-12-18 23:43

5G競價加速 衝上426億元

2019-12-18 23:19

廣達旺年會豪氣 發出總獎金近4千萬元

2019-12-18 21:52

遭爆iPhone內鬼案 鴻海：客戶損失900億元是子虛烏有

2019-12-18 21:27

郭台銘捐贈1200萬元跳票？ 台灣失智協會聲明回應了

2019-12-18 19:56

日月光：智慧工廠雇更多人 拚成台灣員工數第一

2019-12-18 19:36

林百里談AI：2020是下一個重要10年的開始

2019-12-18 18:26

推動工業4.0 桃園憶聲智匯科技園區動土

2019-12-18 18:07

日月光：關燈工廠省86%人力 明年底前增至15座

2019-12-18 17:08

郡宏光電 搶食摺疊機大餅

2019-12-18 14:59

憶聲集團擲30億元 打造工業4.0升級搖籃

2019-12-18 14:59

宜鼎攻AIoT 聚焦感測技術

2019-12-18 14:59

雙鴻明年每股純益戰18元

2019-12-18 14:59

廣達今日尾牙 全年營收上看兆元

2019-12-18 14:59

3C通路龍頭改革遇逆風？ 30天內走了4個高階經理人 老臣緊急接棒

2019-12-18 13:48

5G頻譜暫時總標金突破400億元 超越政府預算目標

2019-12-18 13:33

施振榮定家規 成員未來創造財富五成回饋社會

2019-12-18 12:44

遭爆內鬼轉賣iPhone零組件瑕疵品 鴻海發兩點聲明回應

2019-12-18 12:41

施振榮為傳承 打造施家準家族憲章

2019-12-18 12:39

遭爆料內鬼盜賣iPhone零件 鴻海發布聲明回應了

2019-12-18 12:34

瞄準摺疊手機商機 郡宏爭取國發基金挹注

2019-12-18 12:07

iPhone近五成生產據點在中國 非蘋供應鏈向印度聚集

2019-12-18 11:27

經濟解析／五大支柱加持 這幾家撐起台灣半導體榮景

2019-12-18 11:17

75歲還在創業 施振榮自嘲自己是最老的創業家

2019-12-18 11:15

中華電信廣結盟再投資 郭水義掌舵站穩龍頭

2019-12-18 10:48

5G手機助攻 雙鴻2020年EPS挑戰18元

2019-12-18 09:04
看更多

熱門文章

郭台銘捐贈1200萬元跳票？ 台灣失智協會聲明回應了

2019-12-18 19:56

別讓權益睡著！國保遺屬年金給付追溯可能有近七萬人還未領

2019-12-18 17:17

別讓權益睡著了！國保遺屬年金給付追溯 7萬人可領卻沒領

2019-12-18 17:05

SOGO經營權爭議17年 星國麵包大王出手波瀾再起

2019-12-18 17:16

大突破！台越簽新投保協定

2019-12-18 23:42

連線銀行、將來銀行兩家純網銀申設 公平會審查過關

2019-12-18 15:17

遭爆iPhone內鬼案 鴻海：客戶損失900億元是子虛烏有

2019-12-18 21:27

在家照護者想列長照扣除額 年底前這件事不得不做

2019-12-18 18:19

iPhone在陸退燒？ 華爾街大論辯

2019-12-19 01:20

央行出手 台幣由升轉貶

2019-12-19 02:48

廣達林百里：台灣要做AI輸出國

2019-12-19 02:00

華為新機不遲到 台廠鬆口氣

2019-12-19 02:00

日月光：關燈工廠省86%人力 明年底前增至15座

2019-12-18 17:08

有效卡王之爭 國泰世華領先

2019-12-18 23:29

SOGO經營權之爭／郭明忠擬啟動ASTEP爭股權 太流：自取其辱

2019-12-18 15:53

林百里談AI：2020是下一個重要10年的開始

2019-12-18 18:26

百名台籍派遣工遭提前資遣 代工大廠英業達回應了

2019-12-19 12:22

南港商業聚落崛起 開通東區門戶

2019-12-19 04:11

工具機業：明年營運向上

2019-12-19 01:20

施振榮訂「家規」 獲利50%做公益

2019-12-19 01:20

廣達旺年會豪氣 發出總獎金近4千萬元

2019-12-18 21:52

5G頻譜暫時總標金突破400億元 超越政府預算目標

2019-12-18 13:33

中信金攻區塊鏈 三箭齊發

2019-12-18 23:23

大陸特斯拉擬降價 台系鏈沾光

2019-12-19 01:20

央行出手 新台幣翻貶2.3分收30.233元、終止連四升

2019-12-18 16:39

美加強防堵華為 我半導體業有望受惠

2019-12-18 23:43

遠航陳述期滿前再補充意見 廢不廢證「審酌中」

2019-12-18 18:34

台經院長看明年三大不確定因素 貿易戰後續仍是首位

2019-12-18 19:56

玉山Pi拍兔卡 回饋無上限

2019-12-19 02:55

兩純網銀結合案 公平會點頭

2019-12-19 02:58

廣達董座林百里看明年：未來十年成長速度快於過去30年

2019-12-18 18:08

長照扣除額納居家照護 留意巴氏量表檢測期限

2019-12-19 02:58

農地設綠能設施 有條件免稅

2019-12-19 02:58

廣達今日尾牙 全年營收上看兆元

2019-12-18 14:59

日月光：智慧工廠雇更多人 拚成台灣員工數第一

2019-12-18 19:36
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top