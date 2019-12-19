華碩攜手台南市政府 駐地團隊協助深化智慧新服務

台南市政府與華碩電腦（19）日舉辦「智慧台南．華碩相伴-華碩電腦雲端暨AI台南研發中心啟用儀式」，宣布於智慧城市展開合作。

華碩雲端暨AI研發中心目前在台北、新加坡建立團隊，專注發展雲端及AI平台，提供建構智能方案所需要之完整技術資源，而台南研發中心將是華碩第一個與城市深度合作之研發團隊。目前華碩已參與「台南市智慧化路邊停車試驗場域合作計畫」，於台南市南區水萍塭公園永華路一段南側路邊停車位進行智慧停車柱辨識系統測試，試辦期間即投入在地研發人力進行即時的校正，提高系統導入效率。

華碩電腦謝明傑營運長表示，華碩近年積極轉型發展智慧物聯網（AIoT）事業，建立各應用領域的新智能解決方案。

台南市具備人才素質與穩定度高之優勢，是華碩繼台北、新加坡後設置雲端暨AI研發中心據點的主要因素。很高興華碩在推動智慧城市的觀點與台南市不謀而合，讓在地團隊逐步在台南場域落實AI應用，呼應今日活動主題「智慧台南、華碩相伴」，期待雙方未來在智慧城市合作，共同打造台南成為智慧城市AI應用的典範。

黃偉哲市長表示，華碩電腦在台南成立雲端暨AI研發中心，讓好資源與好人才留在台南，實質帶動台南產業競爭力及就業發展。

技術在地、人才落地紮根，更是將文化古都蛻變為智慧新都的重要元素，華碩台南研發中心的啟用也為台南市開啟在地自有技術落實導入的新頁，未來台南市政府將透過與華碩電腦的合作計畫，共同推動台南成為具有豐富人文內涵的智慧城市，提供市民有感的智慧服務，促進城市永續發展。