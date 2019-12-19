親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
遠航停飛風暴
財經焦點
科技產業
金融要聞
稅務法務
產業綜合
房市情報

評／政治利益下，被轉彎的警察尊嚴

小媽媽僅11歲！傳聯國維和部隊在海地留數百名私生子

傳博通擬出售無線射頻業務 台積電仍獨家掌握訂單

2019-12-19 12:28經濟日報 記者張家瑋／即時報導

台積電。 聯合報系資料照片
台積電。 聯合報系資料照片
分享

半導體產業又傳整併，全球晶片龍頭博通（Broadcom）加速轉型，計畫出售無線射頻業務。根據《華爾街日報》報導，博通正與瑞士信貸洽商出售該公司無線射頻業務，價格可能超過100億美元，外電猜測蘋果（Apple）、高通（Qualcomm）有機會成為潛在買家，又以蘋果可能性最高，未來不論買家為誰，該無線RF射頻晶片仍將由台積電（2330）獨家代工生產。

《華爾街日報》報導，通信晶片大廠博通正在與瑞士信貸合作，為其無線射頻業務尋找買家，實際出售金額目前還不清楚，推測金額可能超過100億美元，而買家也尚未浮現。

博通的無線射頻業務為併購安華高（Avago）前身，無線射頻晶片主要透過薄膜聲波諧振器產生濾波效果，讓無線訊號更加穩定清晰，報導猜測最有可能買家為蘋果，因博通過去為蘋果及三星零件供應商，提供蘋果iPhone智慧型手機無線射頻晶片，強化無線網路訊號連接效率，蘋果約占博通2018年淨收入的25%。

蘋果在先前買下英特爾數據機業務部門後，全力強化晶片效能，非常有可能成為該交易買家。而博通過去RF射頻晶片由台積電代工生產，預料若蘋果買下，仍將繼續由台積電生產。

蘋果博通台積電

延伸閱讀

台積電表現觀望 台股開盤下跌39.47點

台積電除息 早盤340元開低呈現貼息

台股ADR漲跌互見 台積電跌0.22%

iPhone在陸退燒？ 華爾街大論辯

【2020總統立委大選】深度選情分析、即時開票數據下載搶先看→

相關新聞

百名台籍派遣工遭提前資遣 代工大廠英業達回應了

2019-12-19 12:22

華為新機不遲到 台廠鬆口氣

2019-12-19 02:00

廣達林百里：台灣要做AI輸出國

2019-12-19 02:00

iPhone在陸退燒？ 華爾街大論辯

2019-12-19 01:20

施振榮的斜槓人生…非常忙碌

2019-12-19 01:20

施振榮訂「家規」 獲利50%做公益

2019-12-19 01:20

獲利50%回饋社會 施振榮75歲生日推「家族事業治理準則」

2019-12-19 00:34

廣達拚AI 「下個重要10年開始」

2019-12-19 00:30

鴻海內鬼案 啟動內部稽查

2019-12-19 00:05

鴻海處分轉投資 可認列34億利益

2019-12-18 23:59

廣達擘畫大未來 啟動黃金十年

2019-12-18 23:55

華為新一代VR眼鏡將開賣

2019-12-18 23:55

大摩力挺iPhone 下季出貨4,500萬支

2019-12-18 23:55

美加強防堵華為 我半導體業有望受惠

2019-12-18 23:43

5G競價加速 衝上426億元

2019-12-18 23:19

廣達旺年會豪氣 發出總獎金近4千萬元

2019-12-18 21:52

遭爆iPhone內鬼案 鴻海：客戶損失900億元是子虛烏有

2019-12-18 21:27

郭台銘捐贈1200萬元跳票？ 台灣失智協會聲明回應了

2019-12-18 19:56

日月光：智慧工廠雇更多人 拚成台灣員工數第一

2019-12-18 19:36

林百里談AI：2020是下一個重要10年的開始

2019-12-18 18:26

推動工業4.0 桃園憶聲智匯科技園區動土

2019-12-18 18:07

日月光：關燈工廠省86%人力 明年底前增至15座

2019-12-18 17:08

郡宏光電 搶食摺疊機大餅

2019-12-18 14:59

憶聲集團擲30億元 打造工業4.0升級搖籃

2019-12-18 14:59

宜鼎攻AIoT 聚焦感測技術

2019-12-18 14:59

雙鴻明年每股純益戰18元

2019-12-18 14:59

廣達今日尾牙 全年營收上看兆元

2019-12-18 14:59

3C通路龍頭改革遇逆風？ 30天內走了4個高階經理人 老臣緊急接棒

2019-12-18 13:48

5G頻譜暫時總標金突破400億元 超越政府預算目標

2019-12-18 13:33

施振榮定家規 成員未來創造財富五成回饋社會

2019-12-18 12:44

遭爆內鬼轉賣iPhone零組件瑕疵品 鴻海發兩點聲明回應

2019-12-18 12:41

施振榮為傳承 打造施家準家族憲章

2019-12-18 12:39

遭爆料內鬼盜賣iPhone零件 鴻海發布聲明回應了

2019-12-18 12:34

瞄準摺疊手機商機 郡宏爭取國發基金挹注

2019-12-18 12:07

iPhone近五成生產據點在中國 非蘋供應鏈向印度聚集

2019-12-18 11:27

經濟解析／五大支柱加持 這幾家撐起台灣半導體榮景

2019-12-18 11:17

75歲還在創業 施振榮自嘲自己是最老的創業家

2019-12-18 11:15

中華電信廣結盟再投資 郭水義掌舵站穩龍頭

2019-12-18 10:48

5G手機助攻 雙鴻2020年EPS挑戰18元

2019-12-18 09:04
看更多

熱門文章

郭台銘捐贈1200萬元跳票？ 台灣失智協會聲明回應了

2019-12-18 19:56

別讓權益睡著！國保遺屬年金給付追溯可能有近七萬人還未領

2019-12-18 17:17

別讓權益睡著了！國保遺屬年金給付追溯 7萬人可領卻沒領

2019-12-18 17:05

SOGO經營權爭議17年 星國麵包大王出手波瀾再起

2019-12-18 17:16

大突破！台越簽新投保協定

2019-12-18 23:42

連線銀行、將來銀行兩家純網銀申設 公平會審查過關

2019-12-18 15:17

遭爆iPhone內鬼案 鴻海：客戶損失900億元是子虛烏有

2019-12-18 21:27

在家照護者想列長照扣除額 年底前這件事不得不做

2019-12-18 18:19

iPhone在陸退燒？ 華爾街大論辯

2019-12-19 01:20

央行出手 台幣由升轉貶

2019-12-19 02:48

廣達林百里：台灣要做AI輸出國

2019-12-19 02:00

華為新機不遲到 台廠鬆口氣

2019-12-19 02:00

日月光：關燈工廠省86%人力 明年底前增至15座

2019-12-18 17:08

有效卡王之爭 國泰世華領先

2019-12-18 23:29

SOGO經營權之爭／郭明忠擬啟動ASTEP爭股權 太流：自取其辱

2019-12-18 15:53

林百里談AI：2020是下一個重要10年的開始

2019-12-18 18:26

百名台籍派遣工遭提前資遣 代工大廠英業達回應了

2019-12-19 12:22

南港商業聚落崛起 開通東區門戶

2019-12-19 04:11

工具機業：明年營運向上

2019-12-19 01:20

施振榮訂「家規」 獲利50%做公益

2019-12-19 01:20

廣達旺年會豪氣 發出總獎金近4千萬元

2019-12-18 21:52

5G頻譜暫時總標金突破400億元 超越政府預算目標

2019-12-18 13:33

中信金攻區塊鏈 三箭齊發

2019-12-18 23:23

大陸特斯拉擬降價 台系鏈沾光

2019-12-19 01:20

央行出手 新台幣翻貶2.3分收30.233元、終止連四升

2019-12-18 16:39

美加強防堵華為 我半導體業有望受惠

2019-12-18 23:43
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top