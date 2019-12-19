研調：躉購費率穩定 明年台灣太陽能市場穩步向上

近幾年太陽能產業仍處於低潮，不過，市場研調機構TrendForce 綠能研究（EnergyTrend）最新調查顯示，今年來累積至9月底的裝置量已達3.8GW，而明（2020）年新版躉購費率的調整，將有助台灣朝2020年全年累積裝置量達6.5GW 的目標邁進。

TrendForce 分析師陳君盈指出，自2018年開始，台灣市場新增安裝量平均季增率 12%，每一季安裝量約 300MW，然而有許多2018 年未完成的併網專案遞延到今年第一季底至第二季初才併網完成。

今年初受到躉購費率遞延公布影響，新增安裝量在第三季才反映，但由於大型專案前置作業耗時，該季實際新增量僅 297MW，較第二季減少 99MW，可見市場明顯呈現旺季不旺。不過，從今年累計1至9月新增併網量已達955MW的進度來看，全年併網量仍可望較去年成長。

展望2020年台灣太陽光電市場，如要達成累積裝置量達 6.5GW 的目標，平均每季度新增併網量至少要在 550MW 以上。陳君盈認為，2020 年新版躉購費率整體微幅下調 3%，主要是為現有規劃中的中大型專案在明後年大量併網做準備，2020 年台灣太陽光電市場將呈現三大趨勢。

陳君盈表示，此三大趨勢分別是第一，土地整併持續，饋線與高壓建置仰賴 EPC 合作；第二項趨勢是，模組廠拉高內需市場占比，價格持續微幅下探；第三項趨勢則是海外逆變器廠商加入戰局，逆變器保固年限提高、競爭加劇。

其中，在市場較為關注的模組市況方面，陳君盈認為，由於台灣內需市場表現穩定，台灣模組廠近兩年已逐漸調整海內外市場銷售策略，將國內占比調高至六成以上。明年台灣模組廠暫時不會有擴產計畫，也不會有創新技術產品出現，主要以現有量產品輔以瓦數小幅推升。價格方面，明年模組價格相較今年將下調約6%。