親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
遠航停飛風暴
財經焦點
科技產業
金融要聞
稅務法務
產業綜合
房市情報

評／政治利益下，被轉彎的警察尊嚴

小媽媽僅11歲！傳聯國維和部隊在海地留數百名私生子

研調：躉購費率穩定 明年台灣太陽能市場穩步向上

2019-12-19 11:53經濟日報 張瑞益／台北即時報導

近幾年太陽能產業仍處於低潮，不過，市場研調機構TrendForce 綠能研究（EnergyTrend）最新調查顯示，今年來累積至9月底的裝置量已達3.8GW，而明（2020）年新版躉購費率的調整，將有助台灣朝2020年全年累積裝置量達6.5GW 的目標邁進。

TrendForce 分析師陳君盈指出，自2018年開始，台灣市場新增安裝量平均季增率 12%，每一季安裝量約 300MW，然而有許多2018 年未完成的併網專案遞延到今年第一季底至第二季初才併網完成。

今年初受到躉購費率遞延公布影響，新增安裝量在第三季才反映，但由於大型專案前置作業耗時，該季實際新增量僅 297MW，較第二季減少 99MW，可見市場明顯呈現旺季不旺。不過，從今年累計1至9月新增併網量已達955MW的進度來看，全年併網量仍可望較去年成長。

展望2020年台灣太陽光電市場，如要達成累積裝置量達 6.5GW 的目標，平均每季度新增併網量至少要在 550MW 以上。陳君盈認為，2020 年新版躉購費率整體微幅下調 3%，主要是為現有規劃中的中大型專案在明後年大量併網做準備，2020 年台灣太陽光電市場將呈現三大趨勢。

陳君盈表示，此三大趨勢分別是第一，土地整併持續，饋線與高壓建置仰賴 EPC 合作；第二項趨勢是，模組廠拉高內需市場占比，價格持續微幅下探；第三項趨勢則是海外逆變器廠商加入戰局，逆變器保固年限提高、競爭加劇。

其中，在市場較為關注的模組市況方面，陳君盈認為，由於台灣內需市場表現穩定，台灣模組廠近兩年已逐漸調整海內外市場銷售策略，將國內占比調高至六成以上。明年台灣模組廠暫時不會有擴產計畫，也不會有創新技術產品出現，主要以現有量產品輔以瓦數小幅推升。價格方面，明年模組價格相較今年將下調約6%。

太陽光電模組廠5G

延伸閱讀

尋覓下個潛力綠能 經部將打造小水力示範案場

TrendForce：2020年台灣太陽能市...

風電躉購費率 業者喊別降

躉購費率微降 太陽光電大利多

【2020總統立委大選】深度選情分析、即時開票數據下載搶先看→

相關新聞

傳博通擬出售無線射頻業務 台積電仍獨家掌握訂單

2019-12-19 12:28

華為新機不遲到 台廠鬆口氣

2019-12-19 02:00

廣達林百里：台灣要做AI輸出國

2019-12-19 02:00

iPhone在陸退燒？ 華爾街大論辯

2019-12-19 01:20

施振榮的斜槓人生…非常忙碌

2019-12-19 01:20

施振榮訂「家規」 獲利50%做公益

2019-12-19 01:20

獲利50%回饋社會 施振榮75歲生日推「家族事業治理準則」

2019-12-19 00:34

廣達拚AI 「下個重要10年開始」

2019-12-19 00:30

熱門文章

郭台銘捐贈1200萬元跳票？ 台灣失智協會聲明回應了

2019-12-18 19:56

別讓權益睡著！國保遺屬年金給付追溯可能有近七萬人還未領

2019-12-18 17:17

別讓權益睡著了！國保遺屬年金給付追溯 7萬人可領卻沒領

2019-12-18 17:05

SOGO經營權爭議17年 星國麵包大王出手波瀾再起

2019-12-18 17:16

大突破！台越簽新投保協定

2019-12-18 23:42

連線銀行、將來銀行兩家純網銀申設 公平會審查過關

2019-12-18 15:17

遭爆iPhone內鬼案 鴻海：客戶損失900億元是子虛烏有

2019-12-18 21:27

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top