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鴻海捐贈新北市頂埔消防分隊設備 提升災害應變能力

2019-12-19 10:57經濟日報 記者尹慧中／即時報導

鴻海科技集團宣布，捐贈新北市土城區頂埔消防分隊消防衣褲鞋16套、空氣呼吸氣瓶10組，總價新台幣48萬元整。今（19）日上午9時於新北市政府消防局舉行捐贈儀式，由副局長陳崇岳代表受贈並致贈感謝狀，希望藉此拋磚引玉，讓更多民間企業、地方社團共同關心地方防救災工作，展現政府與民間攜手確保民眾安居樂業的決心。

陳崇岳副局長說：「為提升消防人員救災安全，第二套消防衣褲鞋是新北市消防局目前努力的方向，感謝鴻海科技集團慷慨解囊，捐贈頂埔分隊消防衣褲鞋、空氣呼吸氣瓶等設備。」

本次捐贈儀式，由鴻海台北總務總處長梁立信代表出席。

梁立信說：「去年4月鴻海中山二廠突發火警事件，鄰近各區消防隊皆出動人力支援，所幸火勢迅速撲滅，未造成人員傷亡，故透過捐贈消防設備表達感謝之意。」

鴻海表示，支持「打火兄弟」行之有年，去年底就與土城區廠商協進會一同捐贈救災設備感謝頂埔消防分隊，共捐贈熱顯像儀器、光纖式照明索及2.5吋救災消防水帶等各式救災裝備器材，強化消防分隊救災效能。

就防災合作推動部分，鴻海每年「安全健康月」的消防闖關活動，新北市提供全市唯一一部地震體驗車，讓虎躍廠、頂埔廠、民生廠及中山二廠同仁體驗，也支援消防緊急應變系列講座課程講師，攜手提升災害應變能力。

鴻海科技集團宣布捐贈新北市土城區頂埔消防分隊消防衣褲鞋16套、空氣呼吸氣瓶10組...
鴻海科技集團宣布捐贈新北市土城區頂埔消防分隊消防衣褲鞋16套、空氣呼吸氣瓶10組，於新北市政府消防局舉行捐贈儀式，由副局長陳崇岳代表受贈並致贈感謝狀，鴻海台北總務總處長梁立信代表出席。圖／鴻海提供
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