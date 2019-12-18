廣達旺年會豪氣 發出總獎金近4千萬元

廣達旺年會今（12）日晚間盛大展開，主題為「齊心聚力創精彩、邁向AI大未來」，今年創下近年參與人數新高，超過8千人參與，而重頭戲員工抽獎，頭獎依然是現金30萬元大紅包，董事長林百里照例大方加碼，總計抽出18個30萬大紅包，總計廣達今年旺年會就發出近4千萬元獎金。

廣達近年頭獎皆是現金30萬元，原訂有8個名額，林百里今年照樣豪氣加碼，再度抽出10個30萬元大紅包，等於廣達今年旺年會光頭獎就發出540萬現金。至於二獎、三獎、四獎則是現金20萬、15萬、10萬，抽出約8到10包不等。不過，廣達副董事長梁次震也不落人後，現場大方加碼。

若現場沒抽到現金獎的人，每位員工也會有3500點的福利點數，約當於1元現金，等同3,500元「安慰獎」。總計廣達今年旺年會共發出近4千萬元獎金。

廣達今年照例選在南港展覽館舉辦尾牙，由於近年新增眾多業務，針對5G、AI等新領域大量招兵買馬，今年初尾牙人數已達為6,000多人，席開654桌。今年參與人數更是高達8千多人，開席將近830桌，是近年來規模最大一次尾牙。

梁次震特別指出，今天感受到不同以往的氣氛，因為很多年前尾牙桌數只有一半，但現在桌子已經擺到南港展覽館最後面牆壁那邊，代表廣達一直快速發展，感謝所有夥伴及員工努力。