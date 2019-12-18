科技部首次頒一等科技獎章 就頒給了AI傳教士

科技部長陳良基今（18）日頒發「一等科技專業獎章」給廣達電腦董事長林百里。陳良基盛讚他是「AI傳教士」，透過各種場合推廣AI帶動產業發展重要性，並以行動推動AI科技創新能量，致力將台灣AI產業發展應用，推廣到國際上。

這是科技部首次頒發一等獎，就頒給林百里。林百里受獎時表示，台灣要做人工智慧（AI）輸出國，不要做付費國，要贏在起跑點。

陳良基說，台灣AI雲(Taiwan Computing Cloud)是我國發展AI產業的重要戰略投資，廣達於2018年承接首部國家級人工智慧超級電腦建置案，即「台灣杉二號」，並聯手與財團法人國家實驗研究院國家高速網路與計算中心、華碩雲端以及台灣大哥大，在不到一年的時間，打造出全球排名前20的運算力，建置期間，林百里指示以最先進的NVIDIA V100 w/32GB SXM2 GPU規格投產，促使AI雲的規格超越國際大廠 Amazon、Google、Facebook及Microsoft。

此外，林百里團隊在效能調校及技術支援不遺餘力，台灣杉二號可謂台灣近年來在AI與雲端系統整合技術的重要工程，使台灣AI與雲端平台的製造實力受國際矚目並輸出國際，「他（指林百里）不是從產值提升角度出發，而是從整體產業提升考量。」陳良基並說，許多國家都邀請林百里到當地演講，暢談AI，可說是幫台灣打造品牌。

「我推廣AI不是為了賺錢，是為了培養國家實力，」林百里表示，台灣杉二號規格比世界標準嚴格很多，因此派了最強大的專業經理人團隊支援，AI是未來20、30年的趨勢，台灣一定要抓緊機會。