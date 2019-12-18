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遭爆iPhone內鬼案 鴻海聲明：客戶損失900億元子虛烏有

2019-12-18 21:27經濟日報 記者尹慧中／即時報導

媒體引用爆料者消息指鴻海集團內鬼盜賣iPhone零件牟利。對此，鴻海科技集團今（18）日晚間第二次發布聲明強調，「客戶年損失900億元是子虛烏有。」另為維護股東權益及公司商譽，公司也將對爆料者保留法律追訴權。

鴻海今日晚間第二次發布的聲明如下：

有關週刊媒體報導，集團有內鬼導致客戶年損失新台幣900億元的傳聞完全是子虛烏有，也不禁讓人懷疑爆料者是否別有居心、惡意傷害公司。相關報導內容公司除了啟動查核機制，並已請有關單位進行偵查，但對於爆料者企圖打擊集團形象之行為，為維護股東權益及公司商譽，公司也將對爆料者保留法律追訴權，亦同時籲請各媒體，切勿隨之起舞。

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