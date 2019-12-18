遭爆iPhone內鬼案 鴻海聲明：客戶損失900億元子虛烏有

媒體引用爆料者消息指鴻海集團內鬼盜賣iPhone零件牟利。對此，鴻海科技集團今（18）日晚間第二次發布聲明強調，「客戶年損失900億元是子虛烏有。」另為維護股東權益及公司商譽，公司也將對爆料者保留法律追訴權。

鴻海今日晚間第二次發布的聲明如下：