元太科技攜手振曜科技 推動「e啟讀出未來」

全球電子紙領導廠商E Ink元太科技今(18)日宣布，第三年度攜手振曜科技、以及最大繁體中文電子書平台Readmoo推動「e啟讀出未來」電子書閱讀器行動圖書館計畫。

今年與嘉義縣政府合作，三家企業共同協力捐贈450台電子書閱讀器與4萬5千冊電子書，捐贈總價值約新台幣5,100萬元 的電子書閱讀器與豐富的電子書書籍。除了嘉惠嘉義縣內41所國小學童之外，今年也首度將電子書閱讀器進駐嘉義縣立及18個鄉鎮圖畫館，共計19座圖書館，讓未獲得捐贈的國小仍可以班級為單位團體登記借閱，擴大數位閱讀推廣的影響力。

數位閱讀與學習持續於全球的教育領域落實，在教學過程中，教師與家長運用電腦、平板與智慧型手機等數位科技載具，提升學童的數位學習力。然而這些連網3C產品豐富的影音、遊戲與即時動態訊息容易吸引學童的注意力，中斷數位閱讀學習歷程，加上長時間的使用搭載LCD顯示螢幕的數位產品，教師與家長亦擔心，LCD顯示螢幕所發出強烈背光與藍光，易對學童雙眼產生負面傷害。

在「數位閱讀能力培養」與「學童雙眼保健」平衡的兩難挑戰，並呼應聯合國永續發展目標 (The Sustainable Development Goals，SDGs)之SDG4優質教育、SDG3良好健康與福祉及SDG17全球夥伴關係，元太科技以電子紙核心價值，發起「e啟讀出未來」專案，期許以採用電子紙為顯示螢幕的電子書閱讀器，以無背光源也不會產生藍光，提供舒適自然不易疲勞的閱讀感受，為學童提供專注及不傷眼的數位閱讀體驗，享受閱讀帶來的豐富知識。

E Ink 元太科技總經理代理董事長李政昊表示，在南投縣及彰化縣之後，今年將電子書閱讀器帶來嘉義縣，嘉惠全縣國小學童。元太科技自2017年發起e啟讀出未來專案，已持續攜手合作夥伴共同推動將電子書閱讀器帶到各縣市國小學校，在推廣數位閱讀之餘，也期望能以電子紙不傷眼的舒適閱讀感受，讓孩子們更享受閱讀帶來的廣闊視野體驗。未來，也將持續攜手更多的生態圈夥伴參與公益專案，協助推動社會共融發展。

本次捐贈予嘉義縣政府的450台電子書閱讀器將於縣教育處的規劃下，除於朴子國小、光華國小與新港國小等41所縣內小學建立行動圖書館外，也分配130台電子書閱讀器導入於嘉義縣立圖書館與縣內18鄉鎮圖書館。

本次捐贈之每台電子書閱讀器均已預先裝載100本分別適合高、中、低年級學童閱讀的書籍，今年特別感謝具有40年幼兒教育推廣經驗的信誼基金會支持「e啟讀出未來」專案，由信誼基金會推薦20本精選的故事書，特別投入心力將紙本書籍製成電子版本，充實台灣學童的數位閱讀書庫，共同推展數位閱讀。