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郭台銘捐贈1200萬元跳票？ 台灣失智協會聲明回應了

2019-12-18 19:56經濟日報 記者尹慧中／即時報導

鴻海創辦人郭台銘。聯合報系資料照片／記者曾吉松攝影
鴻海創辦人郭台銘。聯合報系資料照片／記者曾吉松攝影
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媒體報導永齡創辦人郭台銘4個月前喊捐助台灣失智症協會旗下咖啡館等事宜至今沒簽約一事，對此台灣失智協會今（18）日晚間發布聲明回應相關訊息，強調感謝郭台銘與永齡基金會義舉，先前已承諾自2020年起共3年1,200萬元的經費。

台灣失智症協會相關聲明稿全文如下：

「大家晚上好！今天蘋果日報即時新聞《【獨家】失智Young 咖啡坊8月爆收攤危機！郭董4個月前喊捐1200萬 至今沒簽約》，讓我們非常訝異，造成台灣失智症協會與永齡基金會嚴重的傷害！

事實上，永齡創辦人郭台銘先生在今年8月底親自拜訪失智症咖啡館後，除承諾給予我們自2020年起共3年1200萬元的經費之外，拜訪後的當天，永齡基金會立刻與協會同仁進行對接，給予包含以下的協助：

1. 連結相關廠商資源，協助年輕失智者就業。

2. 協助宣傳Young會館及Young咖啡餅乾，做成公益年節禮盒將在咖啡館、公益基金會等地銷售。

3. 協助接洽Young Coffee新場地。

永齡基金會熱心協助，對協會及年輕失智朋友有很大 幫助。此新聞一出，立刻造成台灣失智症協會員工、病友及家屬極大的困擾，對於協會運營產生質疑，詢問電話不停湧進協會。對此，協會有義務且必須澄清此則新聞與訊息，實質上協會認為是《郭董神救援！捐錢、找場地、協助銷售》。最後，代表台灣失智症協會對永齡基金會與郭創辦人的義舉再次說聲抱歉。

台灣失智症協會湯麗玉秘書長 」

失智症咖啡館

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