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YouTube Music透過專屬播放清單 優化個人體驗

2019-12-18 19:10經濟日報 記者彭慧明／即時報導

Google 台灣官方部落格今天分享文章，「YouTube Music：透過專屬播放清單為使用者帶來更個人化的音樂探索體驗」，YouTube Music 是專為使用者打造的音樂串流服務，最近將開放「Discover Mix」、「New Release Mix」、「你的合輯」功能給台灣使用者，幫助使用者隨時掌握最新發行單曲，並根據使用者喜好推薦更多表演者與音樂作品。

YouTube Music 是專為使用者打造的音樂串流服務，能帶使用者探索來自全球的音樂，並提供包含官方專輯、單曲、混音、現場演出等豐富音樂內容，隨時隨地帶來使用者當下最想聽的音樂，或提供量身打造的推薦內容。

Discover Mix：無論是介紹使用者從未接觸過的演出者，還是從使用者熟悉的演出者當中，找出鮮為人知的音樂內容，Discover Mix 合輯每週都會推薦 50 首歌曲，幫助使用者拓展音樂視野，是使用者探索音樂內容的最佳選擇。

New Release Mix：這個合輯所收集的新發行專輯，除了來自使用者喜歡的歌手，也包含使用者可能會喜歡的其他歌手。這個合輯每週都會更新，以確保使用者可以收到最新、最即時的音樂作品。

你的合輯：當使用者不想費心思考要播什麼歌曲，只是單純想聽喜歡的音樂時，「你的合輯」就會是個理想的播放清單。這份合輯除了包含使用者喜愛的歌手以及歌曲，也會加入一些使用者從未聽過、但使用者可能會喜歡的歌手。這個合輯會定期更新，因此會持續有新的音樂出現。

使用者越常在 YouTube Music 收聽音樂，或是對更多歌曲按下「喜歡」按鈕，合輯的效果也會越好。

YouTube樂視

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