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群光電子與Emza推出全球首款電池AI解決方案

2019-12-18 19:09經濟日報 記者 蕭君暉/台北即時報導

群光電子與Emza今日共同宣布，全球首款適用電池供電（Battery-Powered）、提供物聯網（IoT）AI人物感測解決方案的參考設計，現在產品可供客戶使用。

群光和Emza正將視覺感測帶進物聯網產品和系統中。一般的相機和移動偵測功能沒有辦法智慧而準確的有效感測和區分人或物，但是群光和Emza合作開發的人物感測解決方案就可以精準的做到。群光和Emza的AI人物感測解決方案，具備獨有的人物檢測技術，可減少誤報並提高成本效益；低功耗、小體積易於安裝，無需任何基礎設施，且不存儲影像以維護隱私。

群光總經理呂進宗表示，具有視覺的人物感測技術是一種真正具有破壞性的創新技術，為物聯網中的AI應用打開了一個完整的領域。結合Emza的人物感測能力，與群光高級相機模組和通訊組件的領先技術，將可豐富整個產品和系統，讓其具備前所未有的智能和準確性。

Emza執行長Yoram Zylberberg表示，我們很高興與世界上最大的ODM廠商之一群光合作，一起滿足對物聯網解決方案快速成長的需求。憑藉群光廣泛的產品供應和全球影響力，將能有效的將AI人物視覺感測解決方案擴展到許多市場，包括安防監控、智慧家居、智慧建築、消費性電子產品、筆記型電腦、汽車和工業。

群光物聯網相機模組

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