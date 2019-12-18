林百里談AI：2020是下一個重要10年的開始

廣達董事長林百里。 聯合報系資料照片 分享 facebook 廣達今日舉行尾牙，董事長林百里在致詞時表示，我沒有去搞選舉，而是要好好跟廣達員工共創人工智慧(AI)大未來，尤其2020年是下一個重要10年的開始，往後十年廣達會比過去30年還要有更多成長，未來所有的I都是A，我們都將是A(咖)。

廣達今年尾牙席開830桌，共有8,300多人參加，遠高於去年的650桌，總員工數增加約2,000人。林百里說，今年廣達的成績不錯，但是數字不能講，面對外面的大風大浪，廣達還是往前走，還是成長，這是廣達精神的再現。

除了業績外，他說，廣達研發上也擁有非常多的成就，是很領先，並推出超越競爭者的東西，今年廣達的研發能量非常好，往後幾年會更好，以後大家都要學AI有關的產品，以及技術價值更高的產品，未來I都是A，我們都是A，廣達擁有最好的團隊。

林百里說，2020是下一個重要十年的開始，因為往後十年，廣達會更快成長，比過去30年有更多成長，他已經看到未來十年廣達會如何走下去，他從來沒有這麼興奮過，因為廣達是處於領先狀態。

廣達副董事長暨總經理梁次震表示，廣達一直發展很快，過去一年進步的不錯，特別是美國(貿易戰)，廣達用很多方法去反應過來，有句話說唯快不破，我們就是做得快做得好。未來幾年廣達會有很多不同技術出來，大家一起加油，讓廣達變成A+，多A一些，不過，這是廣明正大的A喔。

梁次震私下透露，今年光是因應大客戶穿戴裝置的研發工程師就增加上百人。市場人士則推估，廣達光是因應蘋果擴增實境(AR)裝置備的研發團隊至少在200至300人之間，可以看出，廣達未來在新產品帶動下，業績可望高度成長。