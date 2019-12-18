元太攜生態圈夥伴做公益 攜嘉義縣府捐電子書閱讀器

元太（8069）今（18）日宣布，第三年攜手振曜、以及繁體中文電子書平台Readmoo，推動「e啟讀出未來」電子書閱讀器行動圖書館計畫。今年與嘉義縣政府合作，三家企業共同協力捐贈450台電子書閱讀器與4萬5,000冊電子書，捐贈總價值約新台幣5,100萬元的電子書閱讀器與豐富的電子書書籍。

除了嘉惠嘉義縣內41所國小學童，元太今年也首度將電子書閱讀器進駐嘉義縣立及18個鄉鎮圖畫館，共計19座圖書館，讓未獲得捐贈的國小仍可以班級為單位團體登記借閱，擴大數位閱讀推廣的影響力。

嘉義縣縣長翁章梁表示，嘉義縣除充實國小圖書室館藏，也重視數位科技閱讀，感謝元太、振曜及群傳媒三家廠商捐贈電子書閱讀器，嘉惠本縣學童，讓孩子們在數位閱讀及視力保健兩者間取得平衡。閱讀是站在巨人的肩膀上看世界，站的愈高，看的愈遠，透過科技與人文的結合，大量閱讀各類圖書，充實內在涵養並開闊視野。

在「數位閱讀能力培養」與「學童雙眼保健」平衡的兩難挑戰，並呼應聯合國永續發展目標（The Sustainable Development Goals，SDGs）的SDG4優質教育、SDG3良好健康與福祉及SDG17全球夥伴關係，元太以電子紙核心價值，發起「e啟讀出未來」專案，期許以採用電子紙為顯示螢幕的電子書閱讀器，為學童提供專注及不傷眼的數位閱讀體驗。

元太代理董事長暨總經理李政昊表示，元太自2017年發起e啟讀出未來專案，已持續攜手合作夥伴共同推動將電子書閱讀器帶到各縣市國小學校，在推廣數位閱讀之餘，也期望能以電子紙不傷眼的舒適閱讀感受，讓孩子們更享受閱讀帶來的廣闊視野體驗。未來，我們也將持續攜手更多的生態圈夥伴參與公益專案，協助推動社會共融發展。

振曜副總經理陳玉華也說，在學童教育部份，振曜認為有效探索知識的方式之一來自於閱讀，良好的閱讀內容搭載優質的閱讀載具可培養學童認知及邏輯思考等能力，因此振曜藉由自身硬體設計技術的製造能力，為學子們打造可隨身攜帶又便利好讀的電子書閱讀器，長期來說，能夠協助學童培養良好的閱讀習慣，讓學子們能在快樂學習中與數位化時代接軌。

此次捐贈予嘉義縣政府的450台電子書閱讀器將於縣教育處的規劃下，除於朴子國小、光華國小與新港國小等41所縣內小學建立行動圖書館外，也分配130台電子書閱讀器導入於嘉義縣立圖書館與縣內18鄉鎮圖書館。

元太指出，此次捐贈的每台電子書閱讀器，均已預先裝載100本分別適合高、中、低年級學童閱讀的書籍，今年特別感謝具有40年幼兒教育推廣經驗的信誼基金會支持「e啟讀出未來」專案，由信誼基金會推薦20本精選的故事書，特別投入心力將紙本書籍製成電子版本，充實台灣學童的數位閱讀書庫，共同推展數位閱讀。

Readmoo執行長龐文真表示，e啟讀出未來專案裡的電子書閱讀器，都預先載入100本書。100本書等於100個不同的世界。閱讀這100本書，等於走過100個不同的世界，每個世界裡有不同的風景。經由閱讀，培養孩子的同理心，讓孩子們不出門，也能體會各種人類、族群的不同心境。