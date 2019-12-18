親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
遠航停飛風暴
財經焦點
科技產業
金融要聞
稅務法務
產業綜合
房市情報

韓國瑜：我來日無多 這兩件事不做對不起下一代

為老兵發聲 宋楚瑜批蔡：年金改革胡亂暴衝

元太攜生態圈夥伴做公益 攜嘉義縣府捐電子書閱讀器

2019-12-18 17:53經濟日報 記者蔡銘仁／即時報導

元太（8069）今（18）日宣布，第三年攜手振曜、以及繁體中文電子書平台Readmoo，推動「e啟讀出未來」電子書閱讀器行動圖書館計畫。今年與嘉義縣政府合作，三家企業共同協力捐贈450台電子書閱讀器與4萬5,000冊電子書，捐贈總價值約新台幣5,100萬元的電子書閱讀器與豐富的電子書書籍。

除了嘉惠嘉義縣內41所國小學童，元太今年也首度將電子書閱讀器進駐嘉義縣立及18個鄉鎮圖畫館，共計19座圖書館，讓未獲得捐贈的國小仍可以班級為單位團體登記借閱，擴大數位閱讀推廣的影響力。

嘉義縣縣長翁章梁表示，嘉義縣除充實國小圖書室館藏，也重視數位科技閱讀，感謝元太、振曜及群傳媒三家廠商捐贈電子書閱讀器，嘉惠本縣學童，讓孩子們在數位閱讀及視力保健兩者間取得平衡。閱讀是站在巨人的肩膀上看世界，站的愈高，看的愈遠，透過科技與人文的結合，大量閱讀各類圖書，充實內在涵養並開闊視野。

在「數位閱讀能力培養」與「學童雙眼保健」平衡的兩難挑戰，並呼應聯合國永續發展目標（The Sustainable Development Goals，SDGs）的SDG4優質教育、SDG3良好健康與福祉及SDG17全球夥伴關係，元太以電子紙核心價值，發起「e啟讀出未來」專案，期許以採用電子紙為顯示螢幕的電子書閱讀器，為學童提供專注及不傷眼的數位閱讀體驗。

元太代理董事長暨總經理李政昊表示，元太自2017年發起e啟讀出未來專案，已持續攜手合作夥伴共同推動將電子書閱讀器帶到各縣市國小學校，在推廣數位閱讀之餘，也期望能以電子紙不傷眼的舒適閱讀感受，讓孩子們更享受閱讀帶來的廣闊視野體驗。未來，我們也將持續攜手更多的生態圈夥伴參與公益專案，協助推動社會共融發展。

振曜副總經理陳玉華也說，在學童教育部份，振曜認為有效探索知識的方式之一來自於閱讀，良好的閱讀內容搭載優質的閱讀載具可培養學童認知及邏輯思考等能力，因此振曜藉由自身硬體設計技術的製造能力，為學子們打造可隨身攜帶又便利好讀的電子書閱讀器，長期來說，能夠協助學童培養良好的閱讀習慣，讓學子們能在快樂學習中與數位化時代接軌。

此次捐贈予嘉義縣政府的450台電子書閱讀器將於縣教育處的規劃下，除於朴子國小、光華國小與新港國小等41所縣內小學建立行動圖書館外，也分配130台電子書閱讀器導入於嘉義縣立圖書館與縣內18鄉鎮圖書館。

元太指出，此次捐贈的每台電子書閱讀器，均已預先裝載100本分別適合高、中、低年級學童閱讀的書籍，今年特別感謝具有40年幼兒教育推廣經驗的信誼基金會支持「e啟讀出未來」專案，由信誼基金會推薦20本精選的故事書，特別投入心力將紙本書籍製成電子版本，充實台灣學童的數位閱讀書庫，共同推展數位閱讀。

Readmoo執行長龐文真表示，e啟讀出未來專案裡的電子書閱讀器，都預先載入100本書。100本書等於100個不同的世界。閱讀這100本書，等於走過100個不同的世界，每個世界裡有不同的風景。經由閱讀，培養孩子的同理心，讓孩子們不出門，也能體會各種人類、族群的不同心境。

「e啟讀出未來」專案核心運用元太科技專業的電子紙技術與製造的能力，結合電子紙生態圈的供應鏈夥伴自身的專業、產品與技術優勢。專案所捐贈的電子書閱讀器主要顯示螢幕採用E Ink 元太科技所開發的電子紙，振曜科技運用其組裝技術支援電子書閱讀器硬體，而Readmoo則是以公益贊助mooInk軟體介面，並與出版商接洽以公益採購電子書書籍。

元太發起「e啟讀出未來」電子書閱讀器行動圖書館進駐嘉義縣41國小及19座圖書館。...
元太發起「e啟讀出未來」電子書閱讀器行動圖書館進駐嘉義縣41國小及19座圖書館。圖／元太提供
分享

閱讀電子書元太

延伸閱讀

翁章梁與小朋友E啟讀 廠商捐贈嘉義縣電子書閱...

嘉義縣立委選舉號次抽籤 藍綠陣營候選人暗中較...

元太 衝刺彩色電子紙

元太科技推廣彩色電子紙技術應用 進軍零售、教...

【2020總統立委大選】深度選情分析、即時開票數據下載搶先看→

相關新聞

林百里談AI：2020是下一個重要10年的開始

2019-12-18 18:26

日月光：關燈工廠省86%人力 明年底前增至15座

2019-12-18 17:08

三星PCB策略轉彎 台廠利多

2019-12-18 01:12

郭台銘捐贈1200萬元跳票？ 台灣失智協會聲明回應了

2019-12-18 19:56

推動工業4.0 桃園憶聲智匯科技園區動土

2019-12-18 18:07

郡宏光電 搶食摺疊機大餅

2019-12-18 14:59

憶聲集團擲30億元 打造工業4.0升級搖籃

2019-12-18 14:59

宜鼎攻AIoT 聚焦感測技術

2019-12-18 14:59

雙鴻明年每股純益戰18元

2019-12-18 14:59

廣達今日尾牙 全年營收上看兆元

2019-12-18 14:59

3C通路龍頭改革遇逆風？ 30天內走了4個高階經理人 老臣緊急接棒

2019-12-18 13:48

5G頻譜暫時總標金突破400億元 超越政府預算目標

2019-12-18 13:33

施振榮定家規 成員未來創造財富五成回饋社會

2019-12-18 12:44

遭爆內鬼轉賣iPhone零組件瑕疵品 鴻海發兩點聲明回應

2019-12-18 12:41

施振榮為傳承 打造施家準家族憲章

2019-12-18 12:39

遭爆料內鬼盜賣iPhone零件 鴻海發布聲明回應了

2019-12-18 12:34

瞄準摺疊手機商機 郡宏爭取國發基金挹注

2019-12-18 12:07

iPhone近五成生產據點在中國 非蘋供應鏈向印度聚集

2019-12-18 11:27

經濟解析／五大支柱加持 這幾家撐起台灣半導體榮景

2019-12-18 11:17

75歲還在創業 施振榮自嘲自己是最老的創業家

2019-12-18 11:15

中華電信廣結盟再投資 郭水義掌舵站穩龍頭

2019-12-18 10:48

5G手機助攻 雙鴻2020年EPS挑戰18元

2019-12-18 09:04

5G競標金額 衝向400億

2019-12-18 01:23

鴻海董座劉揚偉 期勉學子「做你自己」

2019-12-18 01:23

英特爾併以國新創 搶AI晶片市占

2019-12-18 01:12

英特爾揪伴 攻邊緣運算

2019-12-18 01:12

三星首款折疊機 將在台上市

2019-12-18 01:12

三因素…電子業掀南向潮

2019-12-18 01:12

SEMI：明年晶圓廠設備支出攀高

2019-12-18 00:48

5G競標加速機制開跑 總標金達388.90億元

2019-12-17 18:06

大讚陽光基金會汽車美容中心 郭台銘允投資

2019-12-17 15:27

【名家觀點】畫出5G時代的夢幻場景

2019-12-13 02:21

電子科技帶頭衝…我11月進出口負轉正

2019-12-10 00:33
看更多

熱門文章

新台幣升升不息 叩關29元

2019-12-18 02:18

遭爆料內鬼盜賣iPhone零件 鴻海發布聲明回應了

2019-12-18 12:34

三星PCB策略轉彎 台廠利多

2019-12-18 01:12

別讓權益睡著！國保遺屬年金給付追溯可能有近七萬人還未領

2019-12-18 17:17

30歲女生工作7年完全沒存款 網分析吐槽：太天真

2019-12-17 21:10

SOGO經營權爭議17年 星國麵包大王出手波瀾再起

2019-12-18 17:16

別讓權益睡著了！國保遺屬年金給付追溯 7萬人可領卻沒領

2019-12-18 17:05

配偶互贈房產 契稅不能減免

2019-12-18 02:33

人才外流 大專以上赴海外就業大增

2019-12-18 00:31

國人退休金缺口大 新壽吳欣盈開藥方

2019-12-18 02:43

連線銀行、將來銀行兩家純網銀申設 公平會審查過關

2019-12-18 15:17

報遺產稅 遺囑執行人優先

2019-12-18 02:33

拖了13年…雙子星簽約 總投資606億

2019-12-17 23:41

台電開發精華地 月底招商

2019-12-17 23:41

鴻海董座劉揚偉：三項條件兼具 在大企業中脫穎而出

2019-12-17 23:11

用電大戶條款 可溯及既往

2019-12-17 23:19

金管會「追星趕港」 高階財管2.0 拚下季上路

2019-12-17 23:48

遭爆內鬼轉賣iPhone零組件瑕疵品 鴻海發兩點聲明回應

2019-12-18 12:41

12年5次流標！雙子星要動工了 許崑泰被譏「頭殼壞掉」也要做

2019-12-18 11:23

經濟解析／五大支柱加持 這幾家撐起台灣半導體榮景

2019-12-18 11:17

外幣保單降溫 銷售大衰退

2019-12-17 23:20

5G手機助攻 雙鴻2020年EPS挑戰18元

2019-12-18 09:04

SOGO經營權之爭／郭明忠擬啟動ASTEP爭股權 太流：自取其辱

2019-12-18 15:53

SEMI：明年晶圓廠設備支出攀高

2019-12-18 00:48

美課鋼品反規避稅 台廠無礙

2019-12-17 23:54

中華電信廣結盟再投資 郭水義掌舵站穩龍頭

2019-12-18 10:48

英特爾揪伴 攻邊緣運算

2019-12-18 01:12

渣打銀推出「優逸理財」 鎖定中高資產族

2019-12-17 20:44

三因素…電子業掀南向潮

2019-12-18 01:12

廣達尾牙登場 市場關注三大焦點

2019-12-18 09:45

75歲還在創業 施振榮自嘲自己是最老的創業家

2019-12-18 11:15

2年期定存單利率 跌至七個月低點

2019-12-18 02:18

5G頻譜暫時總標金突破400億元 超越政府預算目標

2019-12-18 13:33

聞地氣判斷價值 許崑泰把不動產當啞巴兒子默默賺

2019-12-18 10:32

5G競標金額 衝向400億

2019-12-18 01:23

三星首款折疊機 將在台上市

2019-12-18 01:12

日月光：關燈工廠省86%人力 明年底前增至15座

2019-12-18 17:08

大成攜日商 打造最大雞蛋廠

2019-12-18 01:12

美祭反規避稅 中鋼：銷美接單加分

2019-12-17 23:46

國銀雙語服務 十年內落實

2019-12-18 02:43
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top