宜特明年三動能 5G、先進製程與先進封裝

電子檢測驗證服務業者宜特（3289）第3季業績創新高之後，第4季表現仍維持在高檔水準，11月營收達歷史次高。法人預期，該公司之前出售大陸子公司的獲利，有機會於本季入帳，而明年成長動能主要來自5G與先進製程、先進封裝相關領域。

宜特累計前11月合併營收為30.75億元，年增10.2％，前三季每股淨損1.52元，不過第2季已轉盈，第3季獲利再成長，單季每股純益為0.24元。