5G競標第七天 暫時得標價突破400億元大關

行動寬頻業務5G首波釋照進入第7天競價，5大電信商繼續競逐，行動寬頻業務5G首波數量競價作業今（18）日進行第七天的競價，本日結束時暫時得標價合計426.85億元，競標金額首度突破400億元大關。

國家通訊傳播委員會（NCC）表示，本次競價自12月10日開始，每日進行10回合，至今已累計70回合。在NCC啟動加速機制後，競標情況明顯加劇，在今日第66回合標金達到404.68億元，正式突破400億門檻。

其中，3500MHz頻段27個單位頻寬中，暫時得標27個單位頻寬，暫時得標價413.46億元，其中20個單位頻寬以當前回合價（第70回合） 15.43億元暫時得標，該頻段暫時得標金較底價上升70.1%；28000MHz頻段25個單位頻寬中，暫時得標13個單位頻寬，暫時得標價13.39億元，其中13個單位頻寬以當前回合價1.03億元暫時得標；1800MHz頻段暫無得標頻寬。

NCC此次釋出首波適用5G技術頻譜，3.5GHz底價243億元；28GHz底價25億元；1800MHz底價32億元，底價總計300億元。政府歲入預算目標為四百億元。

NCC表示，第一階段的數量競價，當各競價者於每回合所提出之需求頻寬總和大於或等於供給時，NCC將依據「行動寬頻業務管理規則」相關規定，調升下一回合之回合價為前一回合的1.03倍，藉著多回合競價的程序，讓競價者的需求頻寬和釋出頻寬數量達到趨於均衡，並持續至連續二回合所有有權提出需求頻寬之競價者，都沒有對任何一個頻段提出有效需求頻寬時即告結束。