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信邦2020年業績 法人估持續兩位數成長

2019-12-18 17:16經濟日報 記者蕭君暉／即時報導

電子零組件廠信邦積極開發新產品，包括防摔氣囊腰帶、外骨骼機器人、智慧倉儲機器人，以及自駕車所需要的零組件產品等，在新產品帶動下，董事長王紹新樂觀看待2020展望，法人預期，該公司2020年營收仍將以兩位數成長。

信邦今天舉行法說會，2019年在中美貿易戰紛擾的影響下，造成整體經濟發展趨緩，然而信邦在不同產業多元布局，MAGIC 5大產業僅在汽車、通訊及電子週邊產業受到影響，累計2019前個11月銷售相較於去年同期，醫療及健康照護產業成長14.19%；汽車產業成長0.62%；綠能及節能產業成長31.37%；工業應用產業成長20.65%；通訊及電子週邊產業成長2.02%。

信邦自結2019前11個月營收達168.56億元，較去年同期成長14.96%，並已超越去年整年度的銷售金額；獲利方面，2019前三季每股稅後盈餘為6.22元，營收及獲利均為公司成立以來之歷史高點。

信邦2019年邁入第30年，因應全球情勢的瞬息萬變，布局扎根全球，陸續於歐美設立生產據點、擴充苗栗工廠產能，以配合客戶在地化的生產需求，高品質的服務創造信邦的價值，已獲得許多客戶的最佳供應商獎項。

王紹新指出，根據內部數據統計，前百大客戶中約有44%與信邦合作超過十年，充分顯示客戶的滿意及信任。此外，信邦一直致力於經營品牌形象，在全球各地培植合作夥伴，並積極參與國際展會，推廣信邦的服務及價值。

信邦與新科技接軌、積極投入新創領域、發掘具有未來市場潛力的客戶是信邦持續成長的重要動能。近年來，伴隨人口老化所興起的智慧醫療、IoT衍生出自動化與智能化的需求、5G時代來臨相關產業的應用以及全球對於綠能產業的日漸重視，信邦近期開發多款新產品。

例如針對老年人的防摔氣囊腰帶及復健需求的外骨骼機器人，其所需的連接線組；自動化與智能化領域，投入開發智慧倉儲及智能機器人等相關產品零組件；因應未來自動駕駛的需求，設計LiDAR模組所需的連接線組；綠能產業方面，提出對環境友善的超聲波驅鳥器裝置，在發展風電產業的同時兼顧對自然生態的保護。法人預期，在新產品帶動下，信邦2020年營收有機會成長兩位數以上。

信邦董事長王紹新。記者蕭君暉／攝影
信邦董事長王紹新。記者蕭君暉／攝影
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信邦機器人營收

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