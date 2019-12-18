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當年稱「命夠硬、沒失敗過」 10年後張綱維為何淪落至此

晶心科被RISC-V基金會晉升 成為白金會員

2019-12-18 16:12經濟日報 記者簡永祥／即時報導

RISC-V基金會創始成員晶心科技(6533)今（18）日宣布，已被RISC-V基金會晉升成為白金會員(Platinum member)。

晶心科於2016年以創始成員的身份加入RISC-V基金會，將其在嵌入式CPU開發和支援多樣化應用的豐富經驗，應用於提升RISC-V指令集架構。晶心的商業授權逾300份合約，且採用晶心科架構的SoC全球累計出貨量已突破40億顆，是第一家將RISC-V開源指令集作為新一代指令集架構且兼具市場和技術專業的上市CPU IP供應商。

晶心科也持續深耕開源軟體，目前為RISC-V開源軟體的主要貢獻者與維護者(包括GNU、LLVM、uBoot和Linux等)，更擔任P-extension(Packed SIMD/DSP)專案小組(Task Group)的主席以及快速中斷(Fast Interrupt)專案小組的聯合主席。晶心科全力支援擴展RISC-V基金會的生態體系與結構。除此之外，更透過定期參加全球技術委員會議，持續密切關注與貢獻相關之專案群組。

晶心科並同時加入RISC-V基金會全球市場委員會和亞太地區推廣群組，共同推動RISC-V的全球擴展計畫。不僅積極參與全球RISC-V研討會，也全程參與了RISC-V 基金會在美國、中國及歐洲15個城市舉辦的RISC-V巡迴演講(roadshow) ，2019年三月更協助首次將全球RISC-V Workshop移師至新竹舉辦。晶心並且參與重要的業界盛事，例如Embedded World、DAC、RISC-V Meetup等。僅僅在2019一年當中，晶心科便進行了超過100場有關RISC-V推廣的公開演講。

為了擴大推廣RISC-V，晶心科更在新竹、上海、深圳、北京及美國矽谷舉辦了大受好評的RISC-V CON研討會，旨在與世界各地的RISC-V愛好者分享其市場趨勢和領先的開發技術。

RISC-V基金會執行長 Calista Redmond表示：「晶心科對RISC-V堅定的承諾有助於激勵及參與其豐富的生態系統。RISC-V基金會很榮幸能與晶心一起加速RISC-V在全球的普及與採用。」

Esticast Research研究顯示，預估到2026年，AI在全球的物聯網市場將以年度成長率27.1％的速度上看211億美元。晶科總經理林志明表示，選擇專業的CPU IP供應商是開發專用SoC晶片的關鍵，可以幫助提高產品上市的效率與速度以因應這個具有龐大市場的機會。開源、精簡、可模組化、可擴充的RISC-V ISA及其富饒的生態系統便是嵌入式SoC晶片的最佳選擇。

林志明對晶心科升級至白金會員感到興奮，他強調 將這使晶心科能更緊密地與RISC-V組織進行合作，解決在嵌入式生態系統中應用和持續在計算上的挑戰。

晶心科生態CPU

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