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當年稱「命夠硬、沒失敗過」 10年後張綱維為何淪落至此

IDC：亞太區5G成長動能強 資安議題升溫

2019-12-18 15:47經濟日報 記者魏興中／即時報導

5G已是目前市場最關注的重心。根據IDC亞太區（不含日本）5G用戶數報告，亞太區5G用戶數將從2019年的250萬增長至2023年的7億人次；從用戶類型來看，企業用戶極具成長潛力，而從國家別來看來看，中國5G用戶數佔比將最高，韓國與印度次之。

5G的到來預計將帶動消費者對串流服務與沉浸式體驗等需求，同時促發智慧企業應用的普及，例如無人工廠、智慧醫療遠距手術，智慧交通的自動駕駛計程車等，皆是5G理想的企業應用場景。

但新型態的消費者體驗與企業應用場景也帶來新的資安風險。IDC台灣資深分析師林雅惠指出：「5G技術本質將帶來新的資安挑戰，包括網路切片（Network Slicing）如何建立風險隔離的環境、核心網虛擬化（Network Function Virtualization）特性使得網路控制元件的可見性與風險同步提升、複雜的異質網路路架構使得身份驗證與密鑰管理難度更高。

此外，5G促發的萬物聯網與開放架構不僅會擴大威脅影響層面，也提升了隱私洩露的風險。」

對於計劃透過5G實踐各個智慧應用的企業用戶來說，新型態資安風險將直接影響應用成效。例如，當製造業者透過低延遲、高可靠5G網路串連工廠設備時，必須先確認是否具備讀取工控協定並簡化管理的能力，才能實現高度整合與高網路可用性；醫療機構透過5G網路提供遠距醫療服務時，必須先確認醫療設備、系統的整合與病患隱私保護，更甚者將直接影響醫療成效。

林雅惠進一步指出：「5G的垂直應用場景因為高度的整合，資安所扮演的不再只是支援前端應用的角色，而是建立可信賴商業模式的關鍵，在5G垂直應用場景中，如何透過高度整合IT、OT與行業合規的資安佈署要求，建立出領域資安（Domain Security）能量，將直接左右5G垂直應用的安全性與可用性」。

資安已是5G商轉初期最重要的議題，IDC也建議台灣企業在積極布局5G商機時，必須同步考量垂直產業應用與Domain Security等議題，以極大化商業服務效益。

5G資安IDC

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