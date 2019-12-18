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5G頻譜暫時總標金突破400億元 超越政府預算目標

2019-12-18 13:33經濟日報 記者黃晶琳／即時報導

5G頻譜。 美聯社
5G頻譜。 美聯社
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5G首波頻譜競標今（18）日進入第七天，5G頻譜暫時總標金在第66回合，突破400億元，來到404.68億元，超過政府編列的國庫預算貢獻，最熱門的3.5GHz頻段每單位暫時得標價已經來到14.54億元，相較於每單位底價9億元，已經成長61.5%。

17日是頻譜競標第六天，暫時得標金為388.9億元，其中最熱門的3.5GHz暫時得標價已經超過底價的五成，業界分析，雖然國家通訊傳播委員會（NCC）設計的加速機制已經啟動，但競標仍陷入膠著，各業者退的不多，五家電信業者將持續競標。

NCC此次釋出頻譜底價為300億元，行政院拍板5G頻譜競標貢獻國庫歲入為400億元。

NCC 17日公布5G頻譜競價已累計60回合，暫時得標價合計388.9億元，預計今日由五家合格競價者中華電信、台灣大、遠傳、台灣星及亞太電信持續競逐。

NCC表示，最熱門的3.5GHz頻段的27個單位頻寬中，暫時得標27個單位頻寬，暫時得標價375.51億元，其中14個單位頻寬以當前回合價（第60回合）14.11億元暫時得標，該頻段暫時得標金較底價上升54.5%。

NCC指出，28GHz頻段25個單位頻寬中，暫時得標13個單位頻寬，暫時得標價13.39億元，其中13個單位頻寬以當前回合價1.03億元暫時得標；1,800MHz頻段暫無得標頻寬。

市場原本預期17日啟動加速機制後，將加速整體競標狀況，但觀察每回合的競標結果，業界分析，沒有想像中加速的激烈，各業者對於需求頻寬仍有堅持，但也有小幅度的退讓，但仍遠大於270MHz頻寬，預期競標仍將持續膠著。

NCC表示，第一階段的數量競價，當各競價者於每回合所提出需求頻寬總和大於或等於供給時，NCC將依據「行動寬頻業務管理規則」相關規定，調升下一回合之回合價為前一回合的1.03倍，藉著多回合競價的程序，讓競價者的需求頻寬和釋出頻寬數量達到趨於均衡，並持續至連續二回合所有有權提出需求頻寬之競價者，都沒有對任何一個頻段提出有效需求頻寬時即告結束。

5GNCC

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