施振榮定家規 成員未來創造財富五成回饋社會

宏碁集團創辦人施振榮今（18）日分享75歲生日感言，透露近期與家族成員溝通，並制定「家族事業治理準則」，約定家族成員未來創造財富的50%要回饋社會，為華人家族的代代傳承立下典範。

在事業的傳承方面，宏碁公司的「經營權」已順利交棒給宏碁董事長陳俊聖接班，至於他個人及家族持股的宏碁公司「股權」，他與夫人葉紫華也已著手安排，除了由長子施宣輝代表第二代進入宏碁公司董事會外，並制定「家族事業治理準則」，要為華人家族的代代傳承立下典範。

施振榮表示，由於家族第三代成員將滿18歲，因此近日已與家族成員溝通，並已完成制定「家族事業治理準則」，除了施振榮、施太太及第二代家族成員簽署外，日後滿18歲的第三代家族成員也都將簽署，為的是一方面讓家族成為未來宏碁經營的穩定力量外，也鼓勵家族成員投入回饋社會。

在產業發展方面，施振榮在1992年提出「微笑曲線」理論，27年來對產業的發展影響深遠，「微笑曲線」也在學界及產業界廣被引用。面對新經濟時代來臨，施振榮在今年2月特別提出「新微笑曲線」(多維微笑曲線) ，指出未來在體驗經濟與共享經濟下，要創新創造價值，就要以「新微笑曲線」推動產業跨域整合。

他指出，「微笑曲線」與「新微笑曲線」的最大差異，就是以前是二維的思維，但面對未來，要在新經濟時代創造更高的附加價值，需要有多維的思考。而台灣產業發展面對新挑戰，替台灣創造新價值，就要在「新微笑曲線」的引領下，做為台灣未來轉型發展的新方向。

而為了了解華人消費者的需求與市場趨勢，在施振榮支持下於2012年成立了「龍吟華人市場研發論壇中心」（簡稱龍吟研論）。