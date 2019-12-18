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施振榮為傳承 打造施家準家族憲章

2019-12-18 12:39經濟日報 記者吳凱中／即時報導

宏碁（2353）創辦人施振榮規劃家族百年計畫，緊鑼密鼓制定「家族事業治理準則」，因應施家第三代即將邁入18歲，未來家族三代都要簽署準家族憲章，但在關鍵的股權部分，不考慮完全效法歐洲家族企業依靠信託處理，要讓施家成為宏碁穩定力量。

施振榮今年邁入75歲，目前仍積極投入各項公益事業，除了持續推廣新微笑曲線、王道理論外，也成立龍吟研論、科文双融等組織，試圖從ICT產業跨入文創、智慧醫療等領域。

施振榮先前回鍋救火，再交棒給專業經理人陳俊聖後，象徵宏碁經營權已順利交棒，至於施振榮個人及家族持股的宏碁股權，夫妻也已著手安排，除了由長子施宣輝代表第二代進入宏碁董事會外，並制定「家族事業治理準則」，期盼能為華人家族代代傳承立下典範。

施振榮表示，由於家族第三代成員將滿18歲，因此近日已與家族成員溝通，並已完成制定「家族事業治理準則」。目前除了施振榮、葉紫華及家族第二代簽署以外，日後滿18歲的第三代家族成員也都將簽署。

目前，施振榮家族持有宏碁股權約6%，施家家族成員一二代加起來總共有7位。

施振榮強調，「家族事業治理準則」有點類似準家族憲章，為的是一方面讓家族未來成為宏碁經營的穩定力量，也鼓勵家族成員投入回饋社會。施家規劃未來家族投資事業或股權增值50%有形資產將捐出。

此外，在股權機制上，由於目前歐美百年家族企業，大都採用信託機制，來維持家族股權集中。不過施家目前傾向家族不完全依靠信託來處理股權問題，考量點有透過信託會抽太多手續費，以及未來如何持續性問題，具體細節仍在規劃中。

施振榮補充，建構機制是希望整個家族和諧，但要達成這個目的就必須有準則，比如說有無血緣關係、姻親、離異配偶等問題，在訂立準則時就會寫入，但具體方式還是依法處理。

宏碁集團創辦人施振榮。 本報系資料庫
宏碁集團創辦人施振榮。 本報系資料庫
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施振榮宏碁經營權

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