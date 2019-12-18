iPhone近五成生產據點在中國 非蘋供應鏈向印度聚集

iPhone 11 Pro/Pro Max 。圖／遠傳提供 分享 facebook 依中國工業和信息化部（簡稱工信部）數據估算，今年中國大陸製智慧手機數量年減將超過億支，美中貿易戰更進一步動搖中國世界工廠的地位，迫使廠商加速將大陸產能分散至世界各地；DIGITIMES Research表示，三星早在數年前已陸續把相關產線大量外移至越南和印度，蘋果供應鏈廠商仍有近5成生產據點位於大陸，非蘋手機供應鏈已在北印和南印形成兩個生產聚落。

DIGITIMES Research指出，手機零組件多且製程複雜，整個供應鏈上下游產線短期難以快速全面移轉，除三星因集團布局考量，加上在大陸內需市場銷售下滑，早已將手機相關產線從中國外移，蘋果仍高度仰賴大陸製造。

三星在大陸雖已關閉手機組裝產線，但開始委外大陸ODM代工廠生產高性價比機種。DIGITIMES Research分析師黃雅芝表示，蘋果具組裝能力的供應商雖遍及美國、巴西、大陸、印度和越南，但絕大多數產能集中在大陸，印度產能仍偏低，越南尚無手機產能。

活躍在印度市場的陸廠品牌包括小米、Oppo和Vivo，在當地已委託代工廠或自設產線，以因應印度消費者需求。隨著印度政府積極落實印度製造，將在2020年第1季針對觸控面板和顯示器等零組件徵收關稅，使模組廠如合力泰、聯創等紛紛應客戶要求至印度設廠。

非蘋手機供應鏈已在北印諾伊達（Noida）和南印清奈（Chennai）形成兩個生產聚落，三星、Oppo和Vivo供應鏈主要聚集在北印，小米供應鏈則多聚集在南印。三大大陸手機ODM廠聞泰、華勤和龍旗也透過設廠或轉投資布局印度。