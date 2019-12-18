經濟解析／五大支柱加持 這幾家撐起台灣半導體榮景

台積電。本報資料照片 分享 facebook 台積電（2330）股價、市值持續突破歷史天價，外資目標價喊到385元，潛在市值近10兆元，台積電之外，聯發科、日月光投控等多家半導體產業鏈公司也將成為台灣半導體產業明年第1季淡季不淡的重要支柱；台經院研究員暨產業顧問劉佩真分析，5G、AI、高速運算、汽車電子等新興科技明年將更加發酵，成為台灣半導體產業重要成長動能。

劉佩真表示，今年台灣半導體產值成長明顯趨緩，但明年台灣半導體產值成長增幅將會擴大，有機會達中高個位數的成長，表現將比全球半導體產業來的好，除了因為今年的比較基期較低之外，還來自新興科技的進一步推升，包括5G、AI、高速運算、汽車電子等。

劉佩真表示，台灣半導體明年第1季淡季不淡的趨勢更加明顯，主要來自五大支柱的加持，首先是晶圓代工先進製程發威，台積電在7奈米、7奈米加強版製程滿載，明年3月5奈米接棒，3奈米可望在2021年試產，2022年量產，台積電在先進製程上持續維持領先競爭對手三星一年的時間。

第二大支柱是5G SoC台廠氣勢不輸系大廠；聯發科搶先發表天璣1000，且市場傳出賣出高價，將拉升毛利率及獲利，明年還會有多款 7 奈米製程的 5G 晶片推出，5G晶片將進一步貢獻營收及獲利的成長。

研調機構預估DRAM合約價將提早在明年首季止跌，市況回春，劉佩真表示，記憶體市況明顯好轉，將是第三大支柱；另外，台廠高階封裝競爭力突出，及中國大陸去美國化的趨勢加持下，都將讓明年第1季台灣半導體表現出淡季不淡的榮景，跌幅將低於往年，不過，仍可能較今年第4季略微下滑。

法人表示，記憶體市況回春，台廠包括南亞科、華邦電、旺宏都可望受惠；至於高階封裝技術上，包括日月光投控、京元電的競爭力突出；中國大陸去美國化趨勢下，台廠也有受惠；劉佩真認為，聯發科與高通在5G晶片上的競爭，台積電及封測族群將是最大受惠者。