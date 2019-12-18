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75歲還在創業 施振榮自嘲自己是最老的創業家

2019-12-18 11:15經濟日報 記者謝艾莉／即時報導

宏碁榮譽董事長施振榮。 圖／聯合報系資料照片
宏碁榮譽董事長施振榮。 圖／聯合報系資料照片
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宏碁集團創辦人施振榮今（18）日上午對外分享他75歲的生日感言，退休後的他意外邁入「斜槓人生」，他一路走來心繫台灣在國際上的永續競爭力，除了要為華人家族的代代傳承立下典範外，他更提出新微笑曲線，要繼續引領台灣產業轉型升級的風氣，推行王道理念。

今日為施振榮的75歲生日，他特別選在這天對外發佈他的75歲生日感言：「七十有五快樂活、日復一日行萬步、代代傳承制準則、台灣聲音傳世界、微笑曲線有新意、轉型升級引風氣、龍吟研論探趨勢、科文双融新體驗、智慧醫療爭第一、全球平台行王道」。

他今日開玩笑的說，今天沒想到說快要75歲還要創業，「還比張忠謀的50幾歲創業還老20幾歲！」施振榮表示，五年前70歲生日時他也曾對外分享他的生日感言，隔了五年之後，也是他由宏碁退休15年後，再次將一路走來的心路歷程對外分享。他也強調，雖然60歲時從宏碁退休，但未從社會退休，退休後的人生依然十分精彩豐富，還意外邁入「斜槓人生」。

施振榮除了原本企業家的角色外，他也是創業家，退休後還繼續創業，且許多都是「志業」，以社會企業的精神來投入益；此外，他還一腳跨入藝文領域，除了2011-2016年曾擔任國家文化藝術基金會董事長，目前還是雲門文化藝術基金會董事長、灣聲後援會會長，同時也是文化科技發展聯盟召集人。

他表示，人生70才開始，所以今年他才5歲，為了身體健康，每天都與施太太一起日行萬步，身上帶著穿戴式手錶做為計步器，一早就到住家附近的師大校園走路，有時白天沒達萬步的目標，晚上還要繼續補足，儘量達成日行萬步的目標。

此外，在事業的傳承方面，宏碁公司的「經營權」已順利交棒給宏碁董事長陳俊聖接班，至於他個人及家族持股的宏碁公司「股權」，他與夫人葉紫華也已著手安排，除了由長子施宣輝代表第二代進入宏碁公司董事會外，並制定「家族事業治理準則」，要為華人家族的代代傳承立下典範。

施振榮表示，由於家族第三代成員將滿18歲，因此近日已與家族成員溝通，並已完成制定「家族事業治理準則」，除了我、施太太及第二代家族成員簽署外，日後滿18歲的第三代家族成員也都將簽署，為的是一方面讓家族成為未來宏碁經營的穩定力量外，也鼓勵家族成員投入回饋社會。

宏碁退休施振榮張忠謀陳俊聖

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