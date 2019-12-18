5G手機助攻 雙鴻2020年EPS挑戰18元

散熱模組大廠雙鴻（3324）今年受惠智慧手機及伺服器業務成長，帶動營運走強，展望2020年，雙鴻看好伺服器、筆電等全部主要業務皆有雙位數成長，尤以5G智慧手機浪潮帶動旗下VC（均熱板）、薄型熱管出貨增長最為強勁，可望激勵明年上半年營運淡季不淡，全年營收至少成長兩成，法人預估，雙鴻明年每股盈餘（EPS）可望挑戰18元。

雙鴻今年受惠伺服器及手機業務兩大動能，帶動今年前11個月營收來到93.31億元、年增33.3%，而第3季在電子業傳統旺季助攻下，雙鴻單季營收不僅衝上歷史新高，估下半年整體毛利率也將超越上半年，且12月營收也將創單月歷史新猷。

展望2020年，雙鴻預估，明年第1季與2019第4季營運相當，主要受惠於2020年第1季開始，三星、華為等手機品牌廠都將推出5G智慧手機，帶動雙鴻VC出貨強勁，預估上半年營運將呈現「淡季不淡」。

雙鴻董事長林育申指出，對明年營運相當有信心，預估單季高峰還是在第3、第4季，但從整年度來看，目標全年營收基本要成長二成，毛利率與2019年相當，將維持在兩成以上。

從產品別來看，雙鴻除手機業務受惠5G智慧機大量推出，年增長超過一倍外，包含NB／DT、顯示卡／電競、伺服器等主要業務預期皆有10~15%成長。

其中，筆電出貨量雖然未明顯增長，但雙鴻因拿下入陸系、美系客戶新商用型機種訂單，加上intel 開放超頻後，散熱產品ASP提高，故預期2020年筆電業務將年增兩成。

不過，2020年智慧手機業務仍將是雙鴻成長主旋律，從產品組合佔營收比重可見端倪。截至今年前11個月，雙鴻營收佔比最大業務仍是NB／DT、約32%，其次依序為VGA／電競27%、手機20%、伺服器17%。但到2020年，手機將躍升第一大產品線，營收比重來到31%。

據手機晶片龍頭高通預測，明年因品牌廠大量推出5G手機，預估將有1.7至1.8億支手機採用VC，華為、三星機種將大量使用，至於小米、OPPO、vivo 則主要配置在高階5G機種。