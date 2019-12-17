鴻海董座劉揚偉：三項條件兼具 在大企業中脫穎而出

鴻海董事長劉揚偉今（17）日期勉學子，唯有「夠勤奮」、「學會感恩」，以及「練習好優先順序的選擇能力」，三項條件具備，便不愁無法在人才濟濟的大企業中脫穎而出。他今晚與教授、學生座談時，回答「如何在人才濟濟的鴻海被看見？」的提問，做以上答覆。

劉揚偉在談及「不貳過」的重要性時，問台下學生「你聰明嗎？ 」，並說他最佩服的企業是蘋果公司，絕不犯同樣的錯誤。台下立即有人分別提問：鴻海、台積電聰明嗎？劉揚偉誠實的回答：「鴻海不聰明」。至於台積電，他說：「台積電不錯，但要看它是否再發生『中毒』事件」。

交大電物系67級畢業的劉揚偉，今晚開心地返回母校交大，以「做你自己」為題發表演講。劉揚偉唸交大時，還在交大舊校區—博愛校區，他對「竹銘館」的穿堂冷風印象最為深刻。談起在校時擔任棒球校隊的投手，打贏當年的梅竹賽，至今仍與有榮焉。

劉揚偉看到交大學弟妹為了歡迎他返校演講，特別找出他當年的畢業照，以及博愛校區校舍及地標，做今昔對此的用心，有感而發地指出，他大學時只有60公斤。在那個物資相對缺乏的年代，交大同學們互相幫助，發展出深厚的情誼，也培養出堅忍的毅力。

劉揚偉開門見山地與學子分享他對人生的二大體悟，分別是：學會感恩、優先順序的選擇。他說，學會感恩 人生最重要的事，懂得感恩的人，未來會擁有一切。至於，人生會遇到許多決擇的考驗，他建議大家，要經常做優先順序的選擇練習，練習久了便會熟練。在職場，不妨從練習「開會準時」做起。

他表示，從孔雀總是重複東南飛的習性，他發現，人類社會進步的主因，不只是學習了多少，而是知識與經驗的「傳承」。劉揚偉坦承，年輕時剛出社會，一度非常彷徨，想嚐試效法他人。後來，他覺悟「做自己」最重要，因為「你」是獨一無二的。其次，要相信自己的步調，不必羨慕他人，只要堅持步伐走出屬於自己的坦途。

再者，先做好自己能控制的事。千萬不要為自己無法掌握的事，影響了心情。遇到事情來了，先將它分為二半，從可以控制的先做好；對於無法控制的那一部份，也許就因此順暢起來了。