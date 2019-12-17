鴻海董事長劉揚偉：練好三條件 不怕人才被埋沒

畢業於交通大學的鴻海董事長劉揚偉今天回母校，他以「做你自己」為題發表演講，他期勉學子，要具備「夠勤奮」、「學會感恩」，以及「練習好優先順序的選擇能力」的三項條件，在人才濟濟的大企業中也能脫穎而出。

他「傳承」職場經驗，提出六點建議，包括用科學方法做事、善用工具、探究本質、真正的懂、不貳過、喚醒舉一反三和觸類旁通的本能。他認為，「不貳過」相當重要，自己最佩服的企業是蘋果公司，絕不犯同樣的錯誤。台下同學分別提問，「鴻海、台積電聰明嗎？」劉揚偉坦言，鴻海不聰明，台積電很不錯，但也要注意是否再度犯同樣的錯誤。

劉揚偉說，人生有很多體悟，他覺得學會感恩、優先順序的選擇很重要。學會感恩是人生最重要的事，懂得感恩的人，未來會擁有一切。而人生總會遇到許多抉擇考驗，他建議學生要經常做優先順序的選擇練習，了解自己取捨的重點。

劉揚偉也說，人類社會進步的主因，不只是學習了多少，而是知識與經驗的「傳承」。他年輕時剛出社會，一度非常彷徨，總想效法他人。後來他覺悟「做自己」最重要，因為「你」是獨一無二的。相信自己的步調，不必羨慕他人，只要堅持正確路線，就能走出屬於自己的坦途。

他也建議學生，要先做好自己能控制的事，不要為自己無法掌握的事，影響了心情。遇到事情來了，先將它分為二半，從可以控制的先做好；對於無法控制的那一部份，也許就因此順暢起來了。

劉揚偉當年在交大舊校區博愛校區讀書，交大學弟妹特別找出他當年的畢業照，以及博愛校區校舍及地標，做今昔比。他說，對「竹銘館」的穿堂冷風印象最為深刻；而在當時物資相對缺乏的年代，交大同學們互相幫助，發展出深厚的情誼，培養堅忍的毅力。他談起在校時擔任棒球校隊的投手，打贏傳統的「梅竹賽」，至今仍與有榮焉。