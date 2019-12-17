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台灣微軟KKBOX啟動全球戰略布局 串流服務移轉至Azure

2019-12-17 17:07攝影中心 記者鄭超文／桃園機場即時報導

台灣微軟KKBOX Group下午共同宣布啟動多項全球戰略布局，KKBOX 將音樂串流服務移轉至微軟雲端平台Azure，主攻影音串流技術的KKStream將加入微軟全球合作夥伴生態系，與微軟合作銷售商用影音串流技術解決方案BlendVision™，雙方將運用AI技術優化「音樂創作系統」，並前瞻性預測市場「全新音樂型態」。

台灣微軟總經理孫基康表示：「微軟始終致力於以前端科技推動企業數位轉型，近年積極協助各產業客戶與夥伴AI加雲端優化企業資源部署與營運流程，或透過共同銷售計畫，擴展全球事業版圖。這次與KKBOX集團的戰略合作，更是微軟在數位娛樂產業的新里程碑；微軟擁有人工智慧到雲端生態系全方位的解決方案，及全球業務與技術資源，我們有信心成為KKBOX Group邁向國際市場的一大助力，成為他們在數位時代中的密切合作夥伴。」

KKStream總裁蔡怡仁指出：「KKStream推出的商用影音串流技術解決方案BlendVision，是經過日本超過百萬用戶的串流平台實際驗證的成果，我們萃取出其中的技術服務，加入Azure 雲端平台，透過與微軟的互相合作學習，不僅可以接觸到全球的企業客戶，同時也能大量吸收市場即時的需求反饋，有助於KKStream持續成長，未來，BlendVision™將持續加入更多新服務，搶進全球串流市場的商機。」

台灣微軟與KKBOX Group下午由台灣微軟總經理孫基康（右）與KKBOX集團...
台灣微軟與KKBOX Group下午由台灣微軟總經理孫基康（右）與KKBOX集團執行長林冠羣（左）共同宣布啟動全球戰略布局，將音樂串流服務移轉至微軟雲端平台Azure。記者鄭超文／攝影
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台灣微軟與KKBOX Group下午共同宣布啟動全球戰略布局，將音樂串流服務移轉...
台灣微軟與KKBOX Group下午共同宣布啟動全球戰略布局，將音樂串流服務移轉至微軟雲端平台Azure，由台灣微軟合作夥伴暨商務事業群總經理林劍福（右起）、台灣微軟總經理孫基康、KKBOX集團執行長林冠羣及KKStream總裁蔡怡仁分享戰略願景。記者鄭超文／攝影
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台灣微軟與KKBOX Group下午共同宣布啟動全球戰略布局，將音樂串流服務移轉...
台灣微軟與KKBOX Group下午共同宣布啟動全球戰略布局，將音樂串流服務移轉至微軟雲端平台Azure，由台灣微軟首席營運長何虹（右起）、台灣微軟合作夥伴暨商務事業群總經理林劍福、台灣微軟總經理孫基康、KKBOX集團執行長林冠羣、KKStream總裁蔡怡仁及KKBOX總裁李明哲共同宣布啟動。記者鄭超文／攝影
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台灣微軟與KKBOX Group下午由台灣微軟總經理孫基康（右）與KKBOX集團...
台灣微軟與KKBOX Group下午由台灣微軟總經理孫基康（右）與KKBOX集團執行長林冠羣（左）共同宣布啟動全球戰略布局，將音樂串流服務移轉至微軟雲端平台Azure。記者鄭超文／攝影
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微軟雲端平台KKBOX

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