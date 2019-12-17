央行出手、熱錢沒在怕 新台幣收30.21元、近一年半新高

外資愛台灣，源源不絕匯入，不僅推升台股大漲逾百點、收盤攻上「萬二」關卡，續創逾29年新高，也激勵新台幣匯率連四升，今（17）日續升值5.3分，收在30.21元，創近一年半新高，台北外匯經紀公司成交量9.77億美元。

匯銀主管指出，即使央行前一日已出手抑制，新台幣匯率盤中仍強升，盤中最高來到30.131元，勁揚1.32角，最低為30.27元。

台股開低走高，權王台積電（2330）領軍上攻，收盤再創歷史新高，終場以12,097.01點作收，上漲157.24點，成交量1,547.75億元，站上「萬二」關卡，其中，外資及陸資買超108.01億元。