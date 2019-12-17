大讚陽光基金會汽車美容中心 郭台銘允投資

鴻海集團創辦人郭台銘下午出席陽光基金會汽車美容中心人才訓練計畫頒獎活動，頒發獎狀給優秀人員並體驗洗車流程，他大讚陽光基金會汽車美容中心是非常有意義的企業，不只幫了這些身障人士，更給了他們靠自己雙手賺錢的能力，而面對相關產業的競爭他們也努力思考轉型。郭台銘也承諾將會投資陽光基金會汽車美容中心，希望能在台灣的各個角落開店，未來成為股票上市上櫃的公司。

鴻海集團創辦人郭台銘（前排左一）下午出席陽光基金會汽車美容中心人才訓練計畫頒獎活動，並承諾將會投資。記者葉信菉／攝影 分享 facebook 鴻海集團創辦人郭台銘下午出席陽光基金會汽車美容中心人才訓練計畫頒獎活動，他大讚陽光基金會汽車美容中心是非常有意義的企業，不只幫了這些身障人士，更給了他們靠自己雙手賺錢的能力。記者葉信菉／攝影 分享 facebook 鴻海集團創辦人郭台銘（右）下午出席陽光基金會汽車美容中心人才訓練計畫頒獎活動，頒發獎狀給優秀人員。記者葉信菉／攝影 分享 facebook 鴻海集團創辦人郭台銘下午出席陽光基金會汽車美容中心人才訓練計畫頒獎活動，並體驗洗車流程。記者葉信菉／攝影 分享 facebook