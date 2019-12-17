威宏-KY法說會 訂單能見度至明年第二季

威宏-KY（8442）表示，全球運動風氣盛行，加上2020東京奧運在即，帶動公司運動護具產品訂單明顯升溫，集團訂單能見度至明年第二季，而輕奢消費品雖因上半年客戶進行改款，致泰國TWT獲利未能如預期，但下半年起客戶訂單回補加上新客戶AWAY開始出貨，營運表現亦升溫。威宏-KY在今日下午舉辦法說會。

威宏-KY表示，公司已順利渡過遷廠學習曲線的陣痛期，即將迎接成長爆發階段，柬埔寨生產線現已達28條，受惠改善管理效率、生產良率提升加速，新增產線的學習曲線已明顯縮短，挹注獲利表現；而泰國TWT則透過導入自動化生產、降低人事成本，加上既有客戶訂單回補及新增客戶加持，下半年獲利已回復以往水準。

從前三季財報來看，威宏-KY前三季合併營收達49億元，稅後淨利1.45億元，每股稅後盈餘（EPS）達2.9元，為近幾年的同期新高表現，第三季單季稅後淨利0.74億元，EPS達1.47元，同樣是近年的同期新高，今年前三季毛利率17.14％，相較去年同期大幅提升近4個百分點，顯見公司在東南亞的生產布局已見明顯成效

威宏-KY表示，近兩年進行產線配置，陸續轉移部份生產基地至東南亞，今年起在生產良率與經濟規模上都已產生效益，未來擴產重心也將會以東南亞為主；此外，公司會將首要目標集中在深耕既有客戶，期增加現有客戶的其他產品類別訂單，提高客戶黏著度與合作關係，明年將伺機透過購併來擴大集團規模，購併方向與目標以提升集團垂直整合、原始產品製造公司及報酬率導向為三大要點，以期能帶給集團正向的挹注。

展望明年，威宏-KY則持樂觀看法，公司表示，會持續透過生產基地與出貨調配來因應美中貿易戰，中國生產主要銷往歐亞等國，北美則由東南亞等地輸出，明年主要成長動能主要來自於學習曲線縮短提升良率、東京奧運帶動運動週邊產品需求增加，以及持續併購擴大集團規模。