親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
遠航停飛風暴
財經焦點
科技產業
金融要聞
稅務法務
產業綜合
房市情報

金正恩的聖誕禮物：擁抱川普或「核爆」川普？

多國紙鈔逃走中！央行想不透 扮柯南追查真相

SEMI估今年全球晶圓設備廠支出566億美元 明年再創高

2019-12-17 10:07經濟日報 記者楊伶雯／台北即時報導

SEMI（國際半導體產業協會）今（17）日公布2019年全球晶圓廠預測報告，經歷上半年衰退態勢後，在下半年因記憶體投資激增所挾帶的優勢，預估今年全球晶圓廠設備支出將上修至566億美元；SEMI同時修正2020年晶圓設備投資預測，總金額上修至580億美元，整體市場轉趨樂觀。

SEMI 2019年全球晶圓廠預測報告指出，2018年至2019年，晶圓廠設備投資僅下滑7%，相較於先前所預測降幅18%獲得顯著改善。

SEMI全球行銷長暨台灣區總裁曹世綸表示，「晶圓廠設備支出成長主要來自於先進的邏輯晶片製造與晶圓代工業者對於記憶體，尤其是3D NAND的投資挹注持續成長」。

SEMI 同時修正2020年晶圓設備投資預測，總金額上修至580億美元，整體市場轉趨樂觀。

SEMI報告表示，記憶體設備支出力道是扭轉全球晶圓廠設備支出放緩趨勢的關鍵；整體設備支出分別在2018下半年及2019上半年下降10%及12%，其中下滑主因便來自全球記憶體設備支出萎縮。

在2019上半年記憶體設備投資下滑幅度38%，降至100億美元的水平之下；其中又以3D NAND的設備投資下滑幅度最為慘烈，衰退57%；DRAM的設備投資也在2018下半年及2019上半年分別下滑各12%。

在台積電（2330）與英特爾（Intel） 的引領下，先進邏輯晶片製造與晶圓代工業者的投資預計在2019下半年攀升26%，同一時期3D NAND支出則將大幅成長逾70%。儘管今年上半年對於DRAM的投資仍持續下降，但自7月以來的下降幅度已較和緩。

報告進一步顯示，明年上半年，受到索尼（Sony） 建廠計畫的帶動，圖像感測器投資預期將成長20%，下半年增幅更將超過90%，達16億美元高峰；另外，在英飛凌（Infineon）、意法半導體（ST Microelectronics）和博世（Bosch） 的投資計畫，電源管理元件的投資預計大幅增長40%以上，下半年將維持成長態勢，再度上升29%，金額上看近17億美元。

在2019年11月公布的最新一期全球晶圓廠預測報告（World Fab Forecast），SEMI追蹤並更新全球440處晶圓廠和生產線在2018到2020年期間的每季支出。SEMI全球晶圓廠預測報告列出1,300多處前端製程晶圓廠和生產線，及135處預計在2019年或以後開始量產的設施。本次報告也提供每季產能擴充、技術製成、3D層、產品類型和晶圓尺寸等各項晶圓廠支出。

晶圓廠記憶體

延伸閱讀

5G加持 鈺創、晶豪科商機熱

DRAM迎春燕 合約價提前喊漲

華邦電、群聯 四檔放閃

DRAM樂觀 集邦：伺服器記憶體明年第1季看...

相關新聞

對陸企打專利戰 群創董座訂三年壯大計畫

2019-12-17 01:03

文曄反收購：就算大聯大出每股100元也不賣

2019-12-16 23:29

鴻海加碼威州27億

2019-12-17 01:03

5G加持 鈺創、晶豪科商機熱

2019-12-17 01:03

宏達電建VR生態圈 跨大步

2019-12-17 01:03

群創打專利戰 告陸企侵權

2019-12-17 01:03

DRAM迎春燕 合約價提前喊漲

2019-12-17 01:03

拚VR 宏達電爆裁員

2019-12-17 00:13

港TVB傳裁員 「王雪紅早出售持股」

2019-12-16 23:53

收購文曄案 大聯大重申「四不一會」

2019-12-16 23:25

童子賢：和碩年終會比去年好

2019-12-16 23:25

彭双浪掌台北電腦公會呼聲高

2019-12-16 23:24

宏達電精簡人力 確保Vive、手機事業發展

2019-12-16 23:08

宏達電手機營收掉改衝VR 分析師：還在找定位

2019-12-16 20:29

童子賢感嘆 智慧手機產業是「台灣失落的十年」

2019-12-16 19:03

台北市電腦公會將選新任理事長 友達彭双浪呼聲高

2019-12-16 16:10

蔡力行：半導體是護國神山 2020年半導體回成長局面

2019-12-16 15:59

宏達電證實裁員 確保VIVE與手機事業發展

2019-12-16 15:26

市場傳出宏達電裁員 公司回應了

2019-12-16 15:19

聯強旗下通達智能運籌 成Bosch指定服務合作廠商

2019-12-16 14:49

面板雙虎爆大量 友達重返10元

2019-12-16 14:26

童子賢將卸任 北市電腦公會19日改選理事長

2019-12-16 14:21

PChome 24h 蘋果行動端銷量激增50%

2019-12-16 14:21

萬泰科明年獲利拚增3成

2019-12-16 14:21

看好5G封測 外資喊進日月光 目標價90元

2019-12-16 14:21

群創告大陸惠科侵害3專利

2019-12-16 14:21

腕上穿戴出貨熱 Q3年增65%

2019-12-16 14:21

香港TVB傳股權變動 王雪紅：去問陳文琦

2019-12-16 14:12

副總統：打造台灣成為亞企資金調度及高階資產管理中心

2019-12-16 13:42

群創再槓惠科 提三件專利訴訟

2019-12-16 12:51

蔡力行：看好明年半導體成長 聯發科持續投資台灣

2019-12-16 12:45

聯發科蔡力行：IC產業未來兩大主軸是5G與AI

2019-12-16 12:37

5G競標第5天 第42回合暫總標金346.86億元

2019-12-16 12:11

王雪紅：宏達電Vive將持續推動科技與人文結合

2019-12-16 10:15

故宮南院奇幻嘉年華開展 宏達電邀全球頂尖博物館參展

2019-12-16 09:28

【名家觀點】畫出5G時代的夢幻場景

2019-12-13 02:21

電子科技帶頭衝…我11月進出口負轉正

2019-12-10 00:33
看更多

熱門文章

市場傳出宏達電裁員 公司回應了

2019-12-16 15:19

遠航張綱維有3座靠山？邱毅：內幕揭開真是臭不可聞

2019-12-16 12:44

童子賢感嘆 智慧手機產業是「台灣失落的十年」

2019-12-16 19:03

納智捷減資66.67% 再增資7.8億股

2019-12-16 21:36

央行大戰熱錢 台幣爆量走升

2019-12-17 02:09

還想存人民幣？這家國銀定存利率達3%、市場最高

2019-12-16 17:14

年輕人薪水停滯信貸增11萬 王明鉅：真正噩夢還沒來

2019-12-16 11:41

文曄反收購：就算大聯大出每股100元也不賣

2019-12-16 23:29

藍委連轟遠航債權風暴 顧立雄：當時金檢有兩大缺失

2019-12-16 11:08

賴英里掌航空公司 騰達這樣形容她

2019-12-16 17:52

民航局今審陳述書 林佳龍：未暫停營業是遠航一廂情願

2019-12-16 10:25

DRAM迎春燕 合約價提前喊漲

2019-12-17 01:03

加入台金航線？ 遠航停飛楊鎮浯今拜會星宇航空

2019-12-16 20:10

群創再槓惠科 提三件專利訴訟

2019-12-16 12:51

宏達電證實裁員 確保VIVE與手機事業發展

2019-12-16 15:26

林佳龍：遠航停飛事實短期內不會改變

2019-12-16 12:56

郭正亮質疑聯徵中心六大雷池 踩了就借不到錢

2019-12-16 12:16

香港TVB傳股權變動 王雪紅：去問陳文琦

2019-12-16 14:12

面板雙虎爆大量 友達重返10元

2019-12-16 14:26

拚VR 宏達電爆裁員

2019-12-17 00:13

沈榮津：半導體再投資2.7兆 維持台灣領先地位

2019-12-16 18:25

聯發科蔡力行：IC產業未來兩大主軸是5G與AI

2019-12-16 12:37

宏達電手機營收掉改衝VR 分析師：還在找定位

2019-12-16 20:29

港TVB傳裁員 「王雪紅早出售持股」

2019-12-16 23:53

合庫低利借錢讓遠航還給安泰銀 立委質疑有無外力介入

2019-12-16 10:53

被邱毅點名是張綱維靠山 廖燦昌：當初核貸經正常程序

2019-12-16 16:35

觀點／借鏡瑞士…同樣是小國 我們能做什麼？

2019-12-17 01:43

星宇航空啟動招募會員 首創「家庭帳戶」累積哩程

2019-12-16 13:47

群創打專利戰 告陸企侵權

2019-12-17 01:03

鴻海投資美國 加碼威州園區27億元

2019-12-16 20:00

5G加持 鈺創、晶豪科商機熱

2019-12-17 01:03

員工勾結不法業者濫倒汙泥遭起訴 卜蜂：期間完成處理

2019-12-16 20:51

立委：遠航案恐怕是慶富案翻版

2019-12-16 23:55

南山人壽代理董座面試 顧立雄：年紀不是問題

2019-12-16 12:46

新台幣升值5.4分收30.263元 近一年半新高

2019-12-16 16:17

蔡力行：半導體是護國神山 2020年半導體回成長局面

2019-12-16 15:59

台中市招商大會 提供254公頃土地供廠商運用

2019-12-16 10:58

對陸企打專利戰 群創董座訂三年壯大計畫

2019-12-17 01:03

調查：金融業年終獎金2.4個月稱霸 廣告文教墊底

2019-12-16 13:32

台南沙崙智慧綠能科學城啟用 打造「北林口、南沙崙」

2019-12-16 18:00
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top