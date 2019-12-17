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拚VR 宏達電爆裁員

2019-12-17 00:13聯合報 記者何佩儒鄒秀明／台北報導

宏達電表示，營運上的變革是為確保VR與手機事業更好發展。（歐新社）
宏達電表示，營運上的變革是為確保VR與手機事業更好發展。（歐新社）
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年關將近，市場傳國內智慧手機宏達電不敵成本壓力將展開裁員，宏達電昨天表示，目前營運上的變革是為了確保虛擬實境（ＶＲ）與手機事業未來有更好發展；全公司約有三千名員工，但尚無確切裁員人數與時程，據指出，遭資遣員工仍可拿滿二個月年終獎金，一切符合勞基法規定。

宏達電目前主力產品包括智慧手機與ＶＲ兩大領域，今年智慧手機未如往常推出高階旗艦機，僅靠去年推出的U12+以及中階機種撐場，在新任執行長梅特（Yves Maitre）上任後，迎接明年5Ｇ到來，可望推出5Ｇ高階旗艦機種。

宏達電指出，將持續進行產品組合與服務上的創新，同時也在行動通訊，虛擬實境與區塊鏈等產業立下新的標準，接下來也會有更多令人期待的產品問市。

據了解，宏達電近年透過組織調整與精簡人力降低成本，在智慧手機新品有限、虛擬實境產品實力雖強，但市場仍待起步下，面對營收大幅下降，持續人力裁減不意外。

宏達電近年已多次傳出裁員，二○一五年時裁員二千五百人、二○一八年七月再裁員一千五百人。據了解，這次宏達電已有裁員規畫，但目前人數不到大量解雇標準，宏達電主管說，一切都會遵守勞基法，對於被裁員的員工，也仍會給予兩個月的年終獎金。

新北市政府勞工局表示，宏達電公司登記設立在桃園，目前只有掌握轄內資遣通報人數。今年以來，宏達電於新北市共計裁員廿五人，但最近一個月都沒再通報裁員，至於這廿五人是否有提供年終二個月保障，應視公司有無明定、承諾及過往規則而定。

由於精簡人力有利降低成本，宏達電董事長王雪紅昨天也表示，明年將會推出突破性的新品，激勵宏達電股價上揚，終場收在漲停價三十九點一元。

宏達電累計前十一月營收九十四點一億元，年減近五成八；第三季稅後虧損二十三點四三億元，已連續六季虧損；累計前三季稅後虧損七十點○四億元，每股虧損八點五五元。

資遣勞工局宏達電裁員智慧手機虛擬實境勞基法營收年終獎金王雪紅

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