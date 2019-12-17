拚VR 宏達電爆裁員

宏達電表示，營運上的變革是為確保VR與手機事業更好發展。（歐新社） 分享 facebook

年關將近，市場傳國內智慧手機廠宏達電不敵成本壓力將展開裁員，宏達電昨天表示，目前營運上的變革是為了確保虛擬實境（ＶＲ）與手機事業未來有更好發展；全公司約有三千名員工，但尚無確切裁員人數與時程，據指出，遭資遣員工仍可拿滿二個月年終獎金，一切符合勞基法規定。

宏達電目前主力產品包括智慧手機與ＶＲ兩大領域，今年智慧手機未如往常推出高階旗艦機，僅靠去年推出的U12+以及中階機種撐場，在新任執行長梅特（Yves Maitre）上任後，迎接明年5Ｇ到來，可望推出5Ｇ高階旗艦機種。

宏達電指出，將持續進行產品組合與服務上的創新，同時也在行動通訊，虛擬實境與區塊鏈等產業立下新的標準，接下來也會有更多令人期待的產品問市。

據了解，宏達電近年透過組織調整與精簡人力降低成本，在智慧手機新品有限、虛擬實境產品實力雖強，但市場仍待起步下，面對營收大幅下降，持續人力裁減不意外。

宏達電近年已多次傳出裁員，二○一五年時裁員二千五百人、二○一八年七月再裁員一千五百人。據了解，這次宏達電已有裁員規畫，但目前人數不到大量解雇標準，宏達電主管說，一切都會遵守勞基法，對於被裁員的員工，也仍會給予兩個月的年終獎金。

新北市政府勞工局表示，宏達電公司登記設立在桃園，目前只有掌握轄內資遣通報人數。今年以來，宏達電於新北市共計裁員廿五人，但最近一個月都沒再通報裁員，至於這廿五人是否有提供年終二個月保障，應視公司有無明定、承諾及過往規則而定。

由於精簡人力有利降低成本，宏達電董事長王雪紅昨天也表示，明年將會推出突破性的新品，激勵宏達電股價上揚，終場收在漲停價三十九點一元。

宏達電累計前十一月營收九十四點一億元，年減近五成八；第三季稅後虧損二十三點四三億元，已連續六季虧損；累計前三季稅後虧損七十點○四億元，每股虧損八點五五元。