童子賢將卸任北市電腦公會理事長 任內力推智慧城市展

台北市電腦公會16日召開第16屆第一次會員大會，理事長童子賢將卸任，今（16）日於任內最後一次主持會員大會。值得注意的是，今日會員大會中，經濟部長沈榮津及科技部長陳良基均親自參加，相當罕見兩位部長均出席，同時兩位對於童子賢於理事長任內協助政府推動產業升級計畫表達感謝之意，同時也推崇童理事長熱心公益的俠義風格。

據了解，台北市電腦公會是於1974年成立至今，已是台灣科技產業規模最大的產業公會，童子賢是於2013年12月接任理事長職務，經過兩任理事會順利推動所有會務工作，今日主持任內最後一次的會員大會，同時也圓滿的選舉出新任的理事會27位監事及監事會9位監事代表，預計於本月19日召開第一屆的理監事聯席會，當天將遴選出常務理事及新任理事長、常務監事及新任監事會召集人，以推動未來三年的會務運作。

沈榮津於致詞時指出，由於美中貿易摩擦及全球經貿環境的改變，經濟部推出台商回台投資方案，迄今投資金額已超過8000億元，將可增加本國就業機會6萬7000人，這些廠商不僅從事高階產品的生產工作，也導入智慧製造，將台灣重新定位為高階製造中心。未來半導體業的投資也將達2兆7000億元，讓台灣成為全球半導體先進製程中心。另外政府也將投資2兆元開發新能源打造台灣為亞洲綠能發展中心，這些措施將帶動未來20年台灣經濟的榮景。

陳良基特別指出，過去學術界有許多寶貴的研發成果，無法跟企業的需求銜接非常可惜。在童理事長的協助下透過「國際產學聯盟」、「未來科技展」、「InnoVEX」三項具體活動，讓產學合作可以更為密切，讓學校培育的新創團隊有機會走向創業，為國家的經濟發展貢獻心力。陳部長同時期待TCA在新任理事長和理監事的帶領下，繼續和科技部並肩作戰，縮短產學落差，落實更多商業化成果，為臺灣產業發展做出更多的貢獻。

童子賢在電腦公會擔任理事長期間，於任內大力推動智慧城市展，也讓電玩展更為豐富，在台北國際電腦展期間，增加新創展區InnoVEX，以媒合創新創業團隊的結合。

今年3月中的智慧城市展，參與國家有42個、到來的城市首長有128個，顯示出台灣民間的活力蓬勃發展、活力十足，並成為經濟動力的來源。

童子賢致詞時表示，智慧手機產業是「萬家烤肉一家香」，但獲利都集中在前段班，產業長期處在封閉系統，所有規格、零組件都由一人（廠商）指定，對台灣來說，可以說是失落的十年。

童子賢表示，儘管這十年對有些公司來說有不錯的產值，但從整個產業看，不像筆電跟桌機年代是開放式結構。過去的已經過去沒法改變，但可以期待更好的明天，包含5G、IOT、AI等新應用呈現五花八門，這些構成的產業趨勢會有非常多機會，適合台灣中小型企業施展熱誠跟創意。