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聯電連16年 於台灣持續改善活動獲獎

2019-12-16 20:06經濟日報 記者李孟珊／即時報導

聯華電子今（16）日宣布，連續16年於經濟部工業局舉辦之台灣持續改善（原名全國團結圈）活動競賽中獲獎；聯電此次表現突出，共獲得6金2銀創歷史新高的佳績，顯示聯電持續推動企業核心業務與永續發展結合的積極作為。

今年參賽企業116家，共201組團隊，聯電參加的8個團隊分屬於南科廠區、新加坡廠區、光罩工程服務處及物料規劃暨倉儲管理處等部門，改善主題包括瓶頸機台的產能突破、關鍵製程的良率提升、以及利用工業4.0手法提升生產效能，總改善效益預估高達新台幣32.9億元。

聯電負責全面品質管理的林敏玉協理表示，聯電自1985年即導入持續改善活動，並積極參與經濟部工業局所舉辦企業間的標竿學習活動，今年6金2銀再創佳績，對各團隊堅定持續追求卓越的精神表達激賞與肯定，也印證公司在推動持續改善活動的決心與成效。

林敏玉協理進一步說明，聯電本著永續經營的理念近年來公司更致力於推動工業4.0智慧製造，結合大數據分析等先進手法，不斷提升營運效能，強化競爭優勢，為客戶提供更快速且更優質的服務。

回顧聯電深耕持續改善活動至今已達35年之久，在竹南科及新加坡廠皆已展現具體豐碩的成果，每年除了在金、銀塔獎獲獎數屢創新高外，更獲得績優推動企業獎，及持續改善推行卓越獎的殊榮；就實質面上，無論在生產力、產品良率、還是客戶滿意度的提升，都是聯電不斷投入心血在創新改善提升生產效能、光罩傳送效率及物料規劃管理上的最佳體現。

聯電光罩

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