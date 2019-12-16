童子賢感嘆 智慧手機產業是「台灣失落的十年」

台北市電腦公會今（16）日舉行第16屆第1次會員代表大會，現任理事長童子賢即將卸任，他形容，智慧手機產業是「萬家烤肉一家香」，但獲利都集中在前段班，產業長期處在封閉系統，所有規格、零組件都由一人（廠商）指定，對台灣可以說是失落的十年。

童子賢是於2013年12月接任理事長職務，經過兩任理事會順利推動所有會務工作，主持任內最後一次的會員大會。致詞中除了致上感謝以外，也對產業提出示警，及對未來發展提出看法。

童子賢表示，他數次主持國際電玩展開幕典禮，觀察到參觀的人潮洶湧，電玩產品的毛利都遠高過筆記型電腦，可見市場中是充滿了機會，台灣長期重視硬體產品而忽視軟體技術發展，讓產業界錯過許多的機會，例如電子商務。

童子賢說，台灣廠商從筆電最光輝時代過後，緊接而來的網路跟電子商務受困於台灣內需市場不足，以及產業結構無法跟上，所以沒趕上浪潮。他曾聽台積電董事長張忠謀說，台灣在一兩個趨勢中錯過黃金十年。

童子賢表示，智慧手機產業是全球「萬家烤肉一家香」，雖然做的廠商很多，但真的有好獲利的都是在前段班，尤其是第一名拿走很大的市場分額，雖然廠商創新跟新科技貢獻是毋庸置疑，但也造成產業長期處在封閉系統，所有規格、零組件都由一人（廠商）指定，對台灣可以說是失落的十年。

童子賢表示，儘管這十年對有些公司來說有不錯的產值，但從整個產業看，不像筆電跟桌機年代是開放式結構。過去的已經過去沒法改變，但可以期待更好的明天，包含5G、IOT、AI等新應用呈現五花八門，這些構成的產業趨勢會有非常多機會，適合台灣中小型企業施展熱誠跟創意。

展望未來，要如何掌握AIoT的市場機會，政府及產業界應共同努力來制定新的產業政策，以扭轉為軟硬體都能均衡發展的產業環境。