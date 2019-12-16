親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
遠航停飛風暴
財經焦點
科技產業
金融要聞
稅務法務
產業綜合
房市情報

童子賢感嘆 智慧手機產業是「台灣失落的十年」

2019-12-16 19:03經濟日報 記者吳凱中／台北即時報導

台北市電腦公會今（16）日舉行第16屆第1次會員代表大會，現任理事長童子賢即將卸任，他形容，智慧手機產業是「萬家烤肉一家香」，但獲利都集中在前段班，產業長期處在封閉系統，所有規格、零組件都由一人（廠商）指定，對台灣可以說是失落的十年。

童子賢是於2013年12月接任理事長職務，經過兩任理事會順利推動所有會務工作，主持任內最後一次的會員大會。致詞中除了致上感謝以外，也對產業提出示警，及對未來發展提出看法。

童子賢表示，他數次主持國際電玩展開幕典禮，觀察到參觀的人潮洶湧，電玩產品的毛利都遠高過筆記型電腦，可見市場中是充滿了機會，台灣長期重視硬體產品而忽視軟體技術發展，讓產業界錯過許多的機會，例如電子商務。

童子賢說，台灣廠商從筆電最光輝時代過後，緊接而來的網路跟電子商務受困於台灣內需市場不足，以及產業結構無法跟上，所以沒趕上浪潮。他曾聽台積電董事長張忠謀說，台灣在一兩個趨勢中錯過黃金十年。

童子賢表示，智慧手機產業是全球「萬家烤肉一家香」，雖然做的廠商很多，但真的有好獲利的都是在前段班，尤其是第一名拿走很大的市場分額，雖然廠商創新跟新科技貢獻是毋庸置疑，但也造成產業長期處在封閉系統，所有規格、零組件都由一人（廠商）指定，對台灣可以說是失落的十年。

童子賢表示，儘管這十年對有些公司來說有不錯的產值，但從整個產業看，不像筆電跟桌機年代是開放式結構。過去的已經過去沒法改變，但可以期待更好的明天，包含5G、IOT、AI等新應用呈現五花八門，這些構成的產業趨勢會有非常多機會，適合台灣中小型企業施展熱誠跟創意。

展望未來，要如何掌握AIoT的市場機會，政府及產業界應共同努力來制定新的產業政策，以扭轉為軟硬體都能均衡發展的產業環境。

在會員大會中，非常罕見的有兩位部長出席，經濟部長沈榮津及科技部長陳良基都於致詞時，對於童子賢理事長於任內協助政府推動產業升級計畫表達感謝之意，同時也推崇童理事長熱心公益的俠義風格。

台北市電腦公會今（16）日舉行第16屆第1次會員代表大會，改選新一屆理監事，為了...
台北市電腦公會今（16）日舉行第16屆第1次會員代表大會，改選新一屆理監事，為了感謝現任理事長童子賢（右）多年來努力主持公會事宜，由電腦公會監事會召集人兼友達董事長彭雙浪代表致贈感謝禮物。記者吳凱中/攝影
分享

童子賢智慧手機電玩展

延伸閱讀

美中達協議 童子賢：廠商持續考慮分散製造基地

沈榮津：台灣是國際4大中心 經濟可望再繁榮2...

台北市電腦公會將選新任理事長 友達彭双浪出任

童子賢將卸任 北市電腦公會19日改選理事長

相關新聞

市場傳出宏達電裁員 公司回應了

2019-12-16 15:19

宏達電證實裁員 確保VIVE與手機事業發展

2019-12-16 15:26

香港TVB傳股權變動 王雪紅：去問陳文琦

2019-12-16 14:12

蔡力行：半導體是護國神山 2020年半導體回成長局面

2019-12-16 15:59

聯強旗下通達智能運籌 成Bosch指定服務合作廠商

2019-12-16 14:49

面板雙虎爆大量 友達重返10元

2019-12-16 14:26

童子賢將卸任 北市電腦公會19日改選理事長

2019-12-16 14:21

PChome 24h 蘋果行動端銷量激增50%

2019-12-16 14:21

萬泰科明年獲利拚增3成

2019-12-16 14:21

看好5G封測 外資喊進日月光 目標價90元

2019-12-16 14:21

群創告大陸惠科侵害3專利

2019-12-16 14:21

腕上穿戴出貨熱 Q3年增65%

2019-12-16 14:21

副總統：打造台灣成為亞企資金調度及高階資產管理中心

2019-12-16 13:42

群創再槓惠科 提三件專利訴訟

2019-12-16 12:51

蔡力行：看好明年半導體成長 聯發科持續投資台灣

2019-12-16 12:45

聯發科蔡力行：IC產業未來兩大主軸是5G與AI

2019-12-16 12:37

5G競標第5天 第42回合暫總標金346.86億元

2019-12-16 12:11

王雪紅：宏達電Vive將持續推動科技與人文結合

2019-12-16 10:15

故宮南院奇幻嘉年華開展 宏達電邀全球頂尖博物館參展

2019-12-16 09:28

TV面板喊漲20% 雙虎出運

2019-12-16 00:08

迎接手機上市潮…小尺寸面板量價齊衝 將續旺

2019-12-16 00:05

面板景氣回春 明基材、誠美材同步沾光

2019-12-16 00:05

鴻海5G接單 看旺到明年

2019-12-16 00:03

鴻海校園獵才 瞄準四領域

2019-12-16 00:02

手機廠攻新應用 供應鏈利多

2019-12-16 00:02

手機廠多元布局 無線藍牙耳機成長最猛

2019-12-16 00:02

名家觀點／鴻海調整跨境產能啟示錄

2019-12-15 23:02

【名家觀點】畫出5G時代的夢幻場景

2019-12-13 02:21

電子科技帶頭衝…我11月進出口負轉正

2019-12-10 00:33
看更多

熱門文章

再批遠航事件 張顯耀爆幕後主導人是他

2019-12-15 21:14

市場傳出宏達電裁員 公司回應了

2019-12-16 15:19

長照險怎買才對？退休前 先看這2樣準備好了沒

2019-12-16 09:00

TV面板喊漲20% 雙虎出運

2019-12-16 00:08

遠航張綱維有3座靠山？邱毅：內幕揭開真是臭不可聞

2019-12-16 12:44

鴻海5G接單 看旺到明年

2019-12-16 00:03

年輕人薪水停滯信貸增11萬 王明鉅：真正噩夢還沒來

2019-12-16 11:41

民航局今審陳述書 林佳龍：未暫停營業是遠航一廂情願

2019-12-16 10:25

自行車雙雄 歐洲大擴產

2019-12-16 00:01

藍委連轟遠航債權風暴 顧立雄：當時金檢有兩大缺失

2019-12-16 11:08

國銀拚放款業務 流血競爭

2019-12-15 23:34

林佳龍重申不能通融…遠航復飛 暫無答案

2019-12-16 00:34

林佳龍：遠航停飛事實短期內不會改變

2019-12-16 12:56

香港TVB傳股權變動 王雪紅：去問陳文琦

2019-12-16 14:12

手機廠多元布局 無線藍牙耳機成長最猛

2019-12-16 00:02

華航60年 創造未來航空運輸遠景

2019-12-16 03:12

宏達電證實裁員 確保VIVE與手機事業發展

2019-12-16 15:26

遠航停飛 3天來受理旅客退票逾3萬筆

2019-12-15 22:05

迎接手機上市潮…小尺寸面板量價齊衝 將續旺

2019-12-16 00:05

手機廠攻新應用 供應鏈利多

2019-12-16 00:02

面板景氣回春 明基材、誠美材同步沾光

2019-12-16 00:05

群創再槓惠科 提三件專利訴訟

2019-12-16 12:51

星宇航空啟動招募會員 首創「家庭帳戶」累積哩程

2019-12-16 13:47

央行周四理監事會 三大看點

2019-12-15 23:28

郭正亮質疑聯徵中心六大雷池 踩了就借不到錢

2019-12-16 12:16

聯發科蔡力行：IC產業未來兩大主軸是5G與AI

2019-12-16 12:37

合庫低利借錢讓遠航還給安泰銀 立委質疑有無外力介入

2019-12-16 10:53

建物遭法拍 須報房地合一稅

2019-12-15 23:35

賴士葆爆料：只要給綠營政治獻金公股貸款可降息

2019-12-16 10:24

合庫搶美元 推高利專案

2019-12-15 23:33

賴英里掌航空公司 騰達這樣形容她

2019-12-16 17:52

南山人壽代理董座面試 顧立雄：年紀不是問題

2019-12-16 12:46

鴻海校園獵才 瞄準四領域

2019-12-16 00:02

名家觀點／鴻海調整跨境產能啟示錄

2019-12-15 23:02

遠航停飛爭議 林佳龍：將依法嚴格審查復飛與否

2019-12-15 20:34

台中市招商大會 提供254公頃土地供廠商運用

2019-12-16 10:58

聯貸市場退燒 兩因素

2019-12-15 23:33

調查：金融業年終獎金2.4個月稱霸 廣告文教墊底

2019-12-16 13:32

故宮南院奇幻嘉年華開展 宏達電邀全球頂尖博物館參展

2019-12-16 09:28

面板雙虎爆大量 友達重返10元

2019-12-16 14:26
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top