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群創董座洪進揚肩負企業再造使命 接掌TTLA理事長

2019-12-16 18:57經濟日報 記者李珣瑛／即時報導

群創光電董事長洪進揚上任一年半以來，對內肩負企業再造、佈局全球的重擔；對外，出任「台灣薄膜電晶體液晶顯示器產業協會（TTLA）」理事長，展現出群創不同以往的企業社會責任形象。

46歲的洪進揚，早年是外資法人圈的「金童」，其後進入傳產業參與營運管理，如今轉進顯示器科技製造業。洪進揚坦言，一年半年前，面板對他還只是玻璃的概念，完全欠缺相關的產業知識。

洪進揚說，接掌群創董事長暨執行長一年多來，深感「持家」真是不容易的事，非掌感謝團隊的支持，發揮群創同心協力的精神迎接挑戰。他說，面板供應鏈是台灣的驕傲與重要戰略資產，群創光電醫療用、航太航海及工控等面板產品都是全球第一，在多項關鍵技術掌握全球話語權，是有技術涵養且努力打拼的公司。他強調，群創不會消失，經營團隊矢言在三年內讓群創光電更大、更穩定，一定會做到。

洪進揚帶領群創穩健向前，訂出短期「鞏製造．固成本」、中期「擴營收．贏聯盟」、長期「育創新．養接班」的三年計畫，目標三年內開創新局。

洪進揚接掌TTLA後表示，將促進顯示器產業跨域、異業整合、場域應用、創新發展，積極拓展產業邁向智慧生活顯示與科技應用新潮流，並協助政府建設「智慧國家」，致力提升智能顯示無所不在的美好願景。

他說，面對產業嚴峻考驗及國際詭譎多變情勢下，將帶領顯示器產業完整的供應鏈協助政府智能創新發展政策，加強整合上、中、下游供應鏈力量，共同發展先進技術及新興應用產品，以提升產業價值及國際競爭力，發揮台灣在全球平面顯示器產業的關鍵影響力。

群創董事長暨執行長洪進揚。記者李珣瑛／攝影
群創董事長暨執行長洪進揚。記者李珣瑛／攝影
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群創顯示器面板

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