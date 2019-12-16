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宏達電裁員 年終兩個月會給滿

2019-12-16 17:03經濟日報 記者楊伶雯／台北即時報導

宏達電(2498)今(16)日再傳出裁員消息，宏達電回應，目前營運上的變革是為了確保VIVE與手機事業在未來有更好的發展；據了解，宏達電現有員工3,000多人，雖未說明實際精簡人數，但年終兩個月會給滿，一切都會符合勞基法標準辦理。

宏達電今年營收表現低迷，市場今日傳出裁員消息，宏達電回應表示，HTC 持續進行產品組合與服務上的創新，同時也在行動通訊，虛擬實境與區塊鏈等產業立下新的標準，如Vive Cosmos 與區塊鏈手機Exodus 1s 在各自的領域中都是最尖端的產品，接下來也會有更多令人期待的產品問市，目前營運上的變革是為了確保VIVE與手機事業在未來有更好的發展。

宏達電從2017年起在全球各地深耕虛擬實境藝術，與世界博物館建立深厚關係，今（16）日邀請全球頂尖博物館，包括法國羅浮宮、英國泰特現代藝術館、法國橘園美術館、德國舊國家美術館及慕夏基金會等世界級文化機構來台，共同參與由故宮博物院主辦、HTC協辦的「故宮南院奇幻嘉年華：21世紀博物館特展」。

董事長王雪紅今日出席故宮舉辦的「新虛擬─明日實境藝術科技研討會」，以未來藝術的重新想像為題進行演講，她表示，3年前發表HTC VIVE，除企業、教育、醫療等各個領域都因VR而有突破週，虛擬實境科技更是藝術創作的全新媒材。

宏達電今日股價以39.1元漲停作收，上漲3.55元，成交39,331張。

宏達電故宮南院博物館

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