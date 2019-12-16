台北市電腦公會將選新任理事長 友達彭双浪出任

台北市電腦公會今日下午舉辦第16屆第1次會員代表大會，會中邀請經濟部沈榮津部長、科技部陳良基部長蒞臨致詞，以及會員大會代表出席參加，今日選出第16屆新任理監事，並將於19日推選出新任理事長，預料將由面板大廠友達董事長彭双浪擔任。

台北市電腦公會表示，本會成立迄今45年，擁有全台近4,000家企業會員的產業公會，會員涵蓋軟體、硬體、半導體、資訊服務、通訊網路、物聯網應用服務等。本會主要服務項目有協助會員廠商拓展內外銷商機、人才培育與認證服務、推廣產業升級、聯合產業意見，提陳產業建言及宣導政府政令等。近年來，持續深入5G、AI、IOT、Open Data、行動支付、資安、區塊鏈、金融科技等新興科技議題，績效深受產業及政府肯定。

和碩董事長童子賢已擔任兩屆台北市電腦公會理事長，童子賢在2013年底獲選為台北市電腦公會理事長。台北市電腦公會依規定理事長僅能連任一次。

今日童子賢致詞表示，過去六年最感謝各位，尤其在一種互信、互相支撐，有種兄弟給你靠的氣氛下，上任的那一年推動智慧城市展，之後致力於讓電玩展內容更豐富，並持續推動電腦展，增加新創展區InnoVEX，以媒合創新創業團隊的結合。