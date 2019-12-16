國泰金上調今明年GDP 比主計總處保守

國泰金今（16）日舉行台灣經濟氣候暨金融情勢展望發表會，上調今（2019）年、明（2020）年國民生產毛額GDP，今年由2.3%提高至2.5%；明年由2.0%調高至2.3%，但較主計總處預估數字保守，最大原因在於投資減少。

11月29日主計總處再上修2019年的經濟成長率至2.64%，2020年則由2.58%上修至2.72%。主計總處的數字，相較國泰金的研究調查要來得更樂觀。

國泰台大產學合作計畫協同主持徐之強解釋，國泰金對明年GDP跟主計處預估的不同，主要有三大原因。一是考量全球三大經濟體，包括美、中與歐洲明年的表現。其中美國明年會比今年稍趨緩，中國經濟成長率明年也會比今年趨緩，看能不能保六，歐洲今年經濟成長率較差，因此明年相對今年會稍微好轉。

第二點是，我國出口美中這二大經濟體都較今年稍弱，因此明年出口成長也許有限，美中貿易爭端也並沒有完全解決；徐之強說，美明年大選前貿易爭端仍然談來談去，會看第一階段落實程度，再看第二階段是否再撤除或加關稅。

第三點是投資方面，徐之強說，與主計總處預估差距最大的地方在於投資，料明年沒辦法達到5%，只有估4.71%固定投資成長率。雖然5G的布建上，光台積電一年150億美元投資金額就高過政府與公營事業投資，是成長最多的部份。但是台灣經濟不能只靠台積電一家公司。

國泰金投資長程淑芬則說，台商回流力道明年也要看續航力表現，維持到2020年上半年應該沒問題。

徐之強說，投資是今年GDP達到2.5%或2.6%的最大貢獻者與最有力引擎。今年上半年台灣固定投資年增率是9%，第三季主計處估逾4%，整體台灣今年投資表現逾7%是非常好的，看過去投資軌跡，呈現一個遞減狀態，因此明年要再超過今年的成長率7%有困難，因此在出口及投資二大引擎均減弱下，國泰認為明年GDP較今年弱一點，但也沒有差太遠。今年估2.5%，明年估2.3%。

金融情勢季度預估方面，國泰金認為，第4季台灣景氣將保持強勁，惟鑑於後續利多效果逐漸降低，明年第1 季經濟成長可能放緩，台灣景氣將由朗轉陰，第1季出現陰的機率將在四成以上，雨的機率低於5%，衰退風險仍低。

美國聯準會維持利率不變的機率最高，我國央行明年料也將維持利率不變，鑑於台股高檔震盪與長短利差縮窄，預期第1季台灣金融情勢有機會小幅改善，惟仍處於趨向緊縮。

影響2020年經濟成長的主要因素有五。一是美中貿戰升級的不確定風險仍存；二是聯準會貨幣政策傾向與步調；三是美、朝鮮、中國地緣政治不確定風險；四是英國明年初脫歐可能性增加，關注未來英歐新關係談判；五是中國加大刺激的財政政策與偏寬鬆貨幣的穩定效果。