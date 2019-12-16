蔡力行：半導體是護國神山 2020年半導體回成長局面

經濟日報與經濟部16日共同主辦「投資台灣論壇」，邀請產官學界大咖討論未來全球經濟局勢，聯發科日前才發表5G產品「天璣1000」的晶片，跨入5G市場，執行長蔡力行表示，半導體是台灣的護國神山，2020年半導體產業將會重回成長局面，目前聯發科有超過七成投資留在台灣，優秀人才永遠不夠多，經濟部回應，已經推動攬才、留才、育才協助企業，未來隨台商資金回台投資，會有更多海外人才願意來台。

聯發科執行長蔡力行。 聯合報系資料照片／記者鐘惠玲攝影 分享 facebook