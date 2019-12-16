現貨價格急漲 DRAM合約價提前於明年首季止跌

根據TrendForce記憶體儲存研究(DRAMeXchange)最新調查，DRAM現貨價的翻揚，改變了市場氛圍。在預期性心理因素下，有利於合約市場中買方的備貨意願提高，目前預估合約價可能提前至2020年第1季止跌。

TrendForce指出，之前1X奈米製程因為有退貨狀況，大量不良品以低價轉銷現貨市場，導致現貨價格走勢格外疲弱。雖然退貨狀況仍在，但因為模組廠以及在通路的經銷商開始願意增加庫存準備，使得這些不良品數量有效的消耗，帶動現貨價格開始上調。

從整體供需狀況來看，在歷經近五個季度的庫存調整，2019年第4季DRAM市場仍處於微幅供過於求，即便明年第1季DRAM的拉貨狀況可能淡季不淡，但供需態勢最快仍要到明年年中才會正式反轉。不過，根據歷史經驗，價格上漲一向快於供需反轉，因此，TrendForce原先預估DRAM的平均銷售單價將在明年第2季初止跌上漲。

然而，受到目前現貨報價大漲的激勵，以及伺服器記憶體1X奈米製程的生產狀況普遍不順暢，影響了整體供貨量，因此TrendForce對2020年價格預測進行修正，2020年第1季時，雖然標準型記憶體、利基型記憶體與行動式記憶體價格預估仍較前一季小幅下跌，但伺服器記憶體有機會率先領漲，帶動整體DRAM平均銷售單價較前一季持平。