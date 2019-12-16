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群創再告惠科 新增三項專利侵權

2019-12-16 15:32經濟日報 記者李珣瑛／新竹即時報導

群創今（16）日表示，已於本月10日向瀋陽中級人民法院就惠科金渝光電的新增侵權產品，再提三件專利侵權訴訟。

群創光電董事長洪進揚嚴厲譴責惠科，屢次罔顧知識產權，要求法院核發禁制令，禁止惠科生產及銷售侵權的電視面板，並尋求實質性損害賠償。

群創光電於2018年2月12日向廣州知識產權法院和寧波市中級人民法院遞狀控告惠科，期間惠科以其專利反濫訴群創專利侵權，該濫訴案件因惠科專利全數被認定無效，已於今年6月被裁定駁回。訴訟20個月期間，惠科無溝通誠意以解決產品侵權問題，仍持續生產侵權產品牟利。

群創光電董事長洪進揚表示，群創光電於多國獲得數千項專利，涵蓋多面向高端技術、高品質專利佈局，呼籲企業應該在尊重知識產權前提下公開公平競爭。

洪進揚說，這次向瀋陽中級人民法院再提訴的惠科侵權產品，與先前訴訟案中的產品皆不同，證明惠科不僅持續生產侵權產品，對於新開發的面板，亦不改正其侵權行為。我們合理懷疑惠科仍持續剽竊群創明星商品，群創將對這樣的行為持續蒐證，採取一切必要的法律行動。

因惠科罔顧知識產權受害的還有，深圳華星光電今年4月26日在深圳中院針對惠科提起專利侵權訴訟，涉案產品含括惠科23.6吋、32吋、43吋以及50吋液晶面板，基本覆蓋了惠科所有量產並銷售的主流液晶面板尺寸；深圳中院於11月中旬發布訴中禁令，要求惠科立刻停止生產侵權產品。顯示惠科的行為，已經到了無法漠視的程度；惠科多次被同業指控侵權，然而惠科持續漠視與不尊重，恣意妄為，引起顯示器業者群起公憤。

群創光電表示，已準備好在法庭上迎戰，捍衛群創技術專利、研發心血與公司聲譽，並確保客戶與消費者權益。群創要求惠科即刻停止侵權行為，杜絕侵權事件再發生，全面停止生產侵權產品，銷毀相關庫存及生產設備，停止任何侵犯他人知識產權的新產品開發行為。

群創光電

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