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又一個總經理被職場霸凌？亞航前總座遭降職當警衛

副總統：打造台灣成為亞企資金調度及高階資產管理中心

2019-12-16 13:42經濟日報 記者楊文琪／台北即時報導

陳建仁副總統今（16）日出席「投資台灣論壇」，強調政府目前正結合半導體產業的優勢，積極推動5G、人工智慧（AI）、物聯網、自駕車等領域的發展，同時持續運用科技提高金融服務效率及品質，加速金融服務業升級，並打造台灣成為亞洲企業資金調度及高階資產管理中心，奠定未來20年經濟發展的基礎，共同迎接台灣嶄新的時代。

副總統表示，美中貿易衝突牽動了台灣廠商的全球布局，今年是投資台灣大爆發的一年。在這場美中貿易衝突中，我們看見台灣有兩個好的機會，第一是來自美國的轉單效應，根據聯合國研究報告顯示，台灣出口到美國增加最多，是最大的受益者。第二是驅動台商回台投資，讓國內上、中、下游的產業供應鏈更加完整，有助於促進產業的升級轉型。

副總統指出，為引導優質台商能夠順利返臺投資，政府自今年1月起，啟動「歡迎臺商回臺投資行動方案」，以企業需求為導向，由經濟部的投資臺灣事務所作為單一服務窗口，提供客製化服務，並縮短行政流程，從滿足用地需求、充裕產業人力、協助快速融資、穩定供應水電、稅務專屬服務等5大策略著手，獲得企業廣泛而熱烈的迴響。

副總統提到，政府為使國內企業與中小企業，能夠加速升級轉型、掌握商機，進一步推出「投資台灣三大方案」，來嘉惠更多台灣優質廠商，只要有意回台，或在台加碼投資的根留台灣廠商、中小企業都可適用。根據最新統計，目前三大方案總投資金額已超過8,300億元，預估將創造超過6萬7,000個工作機會。

副總統認為，雖然全球經濟受美中貿易衝突影響成長放緩，但台灣的經濟表現則相對穩健。根據國際預測機構IHS Markit最新預估，台灣經濟成長2019年至2020年將連續兩年居亞洲四小龍之首。另根據行政院主計總處今年11月預測，我國今年經濟成長為2.64％，是五年來首度追平全球經濟成長率的一年，其中，民間投資成長7.61％，更是創下近六年最高。

展望明年，副總統表示，隨半導體業者持續投資先進製程，台商回流熱度持續，加上外國企業對臺積極投資，離岸風電等綠能投資加速進行，將同步對國內投資、生產及出口部分產生助益，預估我國經濟成長可望進一步升至2.72％。

他說，在這波台商回台投資中，政府於8月推動境外資金回流專法，讓整個金融體系動了起來，金融業者甚至整合資金、稅務及投資等3方面，積極爭取台商回台投資、境外資金回流商機。

副總統也提到，為因應全球的創新應用服務的快速發展，政府積極推動多項金融創新，包括推動金融發展行動方案、金融科技創新實驗機制、推動行動支付、開放設立純網路銀行、研訂「證券型代幣發行(STO)」相關規範等。根據統計，金融業者投入金融科技發展總金額在2018年度為117億元，平均每家業者投入3,936萬元，年增52％，今年將投入219億元，年成長率上看87％。

副總統指出，在這一波投資熱潮，除帶動台商回台投資，以台灣作為高階製造中心外，也吸引微軟、Google、臉書、Amazon及NVIDIA等國際知名大廠紛紛加碼投資台灣，顯示這些大廠就是看好台灣，投資台灣已是全球企業對外策略布局的最佳選擇。

他強調，為了因應智慧時代的發展趨勢，政府現在正結合半導體產業的優勢，推動5G、人工智慧、物聯網、自駕車等領域的發展，同時持續運用科技提高金融服務效率及品質，加速金融服務業升級，並打造台灣成為亞洲企業資金調度及高階資產管理中心，奠定未來20年經濟發展的基礎，共同迎接台灣嶄新的時代。

台商半導體

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