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蔡力行：看好明年半導體成長 聯發科持續投資台灣

2019-12-16 12:45經濟日報 記者楊伶雯／即時報導

經濟日報與經濟部共同主辦「投資台灣論壇」今（16）日登場，聯發科(2454) 執行長蔡力行應邀以「投資台灣，放眼世界」為主題發表演講，他表示，明年全球半導體產業重回成長，對聯發科及台灣半導體來說，明年將是不錯的一年，未來將持續投資台灣。

經濟日報與經濟部共同主辦「投資台灣論壇」，今日重磅登場，邀請經濟部長沈榮津、聯發科執行長蔡力行、電電公會理事長李詩欽等產官學界代表，剖析全球經濟變化與投資台灣新契機。

台灣IC設計龍頭聯發科執行長蔡力行在論壇中以「投資台灣，放眼世界」為主題發表演講；他表示，半導體是台灣護國神山之一，5G的根本在半導體，台灣半導體包括台積電、聯發科、聯詠、瑞昱、封測業等業者都做的很好，聯發科很高興身為其中一員。

蔡力行指出，聯發科搶先走在5G世代的最前端，在產業技術起飛時就有最好的產品推出，隨著5G快速起飛，台灣可以在最好的時間取得相當高的價值；他表示，台灣是聯發科最重要的基地，70%的技術人才在台灣，未來將會持續投資台灣。

蔡力行說，研發人才對設計公司來說是最重要的，希望年輕朋友可以投入台灣的半導體產業；他同時表示，今年全球半導體產業比較辛苦，明年全球半導體將重回成長，台灣半導體也會成長，明年對聯發科及台灣半導體產業都是不錯的一年。

聯發科今日股價持續走高，早盤以435.5元開高，一度拉升至443.5元，創2015年3月以來高點，盤中漲幅2.42%。

半導體聯發科

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