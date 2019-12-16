聯發科蔡力行：IC產業未來兩大主軸是5G與AI

聯發科執行長蔡力行今日表示，產業唯有不斷投資研發，才有現在與將來，該公司投資台灣，其5G研發團隊有超過七成在台灣，且每年在台灣下單採購金額超過1,000億元。

經濟部與經濟日報主辦的投資台灣論壇於16日登場，副總統陳建仁也親臨致詞。蔡力行今日在論壇中以「投資台灣 放眼世界－台灣半導體產業在世界科技鏈中的策略地位」為題，發表主題演講。

蔡力行表示，台灣雖然小，但在全球半導體市場中，占有重要地位，台灣的IC半導體業產值為全球第二，以今年上半營收規模來計算，全球前15大半導體業者中，台灣就有兩家入榜，分別是台積電排第三，聯發科排第15，以台灣的經濟體規模來說，是很值得高興的事情。同時，IC產業對台灣的GDP貢獻也持續成長，占比達8％。

蔡力行也提到，IC產業未來的兩大主軸是5G與AI，明年5G將進入大量運轉階段，除了下載速度變更快，另外，也促進巨量物聯網發展。5G應用會最先於手機發生，目前關於明年全球的5G手機銷售預估，有2億到2.4億支不等的數據，都是可觀的數字。