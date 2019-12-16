一天看完著名美術館 王雪紅：VR是未來藝術的重新想像

宏達電（2498）董事長王雪紅今（16）日出席故宮舉辦的「新虛擬─明日實境藝術科技研討會」，以未來藝術的重新想像為題進行演講，她表示，三年前發表HTC VIVE，除企業、教育、醫療等各個領域都因VR而有突破週，虛擬實境科技更是藝術創作的全新媒材，透過VR每個人都能馬上造訪紐約自然史博物館、倫敦泰特當代美術館、巴黎橘園美術館、台灣故宮博物院，這些美術館一天就能看完。

王雪紅指出，HTC在三年前發表HTC VIVE，領先研發出能讓企業用戶與消費者使用，完全沉浸式房間規模的虛擬實境系統，企業，教育，到醫療等各個領域都因為VR而有突破，我們也相信生活更層面都能因為VR而變得更好，因此不斷努力建構實現VIVE Reality願景，這個願景關於怎麼透過科技與人文的結合，釋放人對於未來的想像力，VIVE Arts是一個很好的典範。

她說，VIVE Arts不斷表達藝術與科技能完美無縫的結合， 偉大的藝術蘊含著好的故事，而科技能幫助藝術家把故事表達出來。虛擬實境科技是藝術創作的全新媒材，讓藝術家可以把心中所想的完全表達出來。

除此之外，虛擬實境也幫助我們去到任何想像力能到達的地方，時間、距離及財務上受限的人，或因各種原因無法親自走一趟博物館的人而言，虛擬實境是一個很大的福音，王雪紅表示，現在透過虛擬實境，每一個人都能馬上造訪紐約自然史博物館、倫敦的泰特當代美術館、巴黎的橘園美術館或台灣的故宮博物院，這些美術館一天就能看完。

虛擬實境也能讓人彼此更靠近，幫助讓我們產生同理，帶來更具意義的社會互動，可以更深入地理解那些曾經或現在正在受苦的人，知道他們的困境。虛擬實境是能改變世界，讓世界更好的工具，除了VIVE Arts ，更投注數百萬資金，發起各樣的計畫支持製作有益人類的精彩內容。

王雪紅表示，例如VR for Impact，支持發展有意義的需以實境內容，如支持聯合國「全球永續發展目標」，製作出如重視森林砍伐與大象保育等議題等內容。VIVE Originals 使用虛擬實境成為新的電影拍攝媒材，已創造出獲獎連連的電影，這些電影凸顯出電影本身的影響力，教育性與啟發性。

王雪紅強調，「對於科技能造福人類的無窮潛力，今天所談的不過只是九牛一毛而已。讓我們一起同心合作，融合科技與藝術，讓想像力無遠弗屆」。