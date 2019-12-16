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新北環狀線年底開通！票價、車廂設計曝光 往返北市快又省

他們被騙去爬活火山？旅行社話術 怎樣害死18人

台灣大啟動第二波年終大降價 iPhone XS Max下殺5千

2019-12-16 10:58經濟日報 記者吳凱中／台北即時報導

台灣大哥大年終第二波iPhone系列手機降價震撼彈即將登場，台灣大即日起，iPhone XS Max、iPhone XR兩款新機最高折扣2,000到5,000元不等，月付1,399元、綁約36個月，iPhone XS Max只要一萬出頭，iPhone XR更不用3,000元即可將手機帶回家，滿足果粉年終輕鬆換機的需求。

為迎接耶誕送禮季節，台灣大日前宣布，12月優惠一波接一波，祭出iPhone 7、iPhone 8雙雙大降價後，為了滿足果粉更多需求，又進一步調降iPhone XS Max、iPhone XR的專案價格，其中，以果粉喜愛的iPhone XR 64G 為例，搭配指定專案，月付1,399、綁約36個月，手機2,900元即可輕鬆帶走，再享網外1,300分鐘免費通話；iPhone XS Max 64G月付1,399元，綁約36個月，XS Max 64G也只要11,300元，亦可享網外1,300分鐘。另外，攜碼/續約老客戶/VIP可享萬元免預繳。

另外，消費者於直營門市購買配件商品，同筆消費每滿888元，可現折當次消費金額88元、滿1,776元現折176元，依此類推、折抵無上限。以AirPods原價5,290元為例，折價後僅需4,850元，還可與其他共用型配件同享優惠。

iPhone XRiPhone4G

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