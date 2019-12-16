王雪紅：宏達電Vive將持續推動科技與人文結合

宏達電董事長王雪紅今天在「新虛擬x明日實境藝術科技研討會」上表示，宏達電虛擬實境（VR）產品 Vive，領先研發出能讓企業用戶與消費者使用，完全沉浸式房間規模的虛擬實境系統，企業，教育，到醫療等各個領域都因為VR而有突破。

宏達電努力建構實現VIVE Reality願景，希望透過科技與人文的結合，釋放人對於未來的想像力，而VIVE Arts是一個很好的典範。

宏達電VIVE Arts部門持續推動藝術與科技的結合，王雪紅指出，偉大的藝術蘊含著好的故事，而科技能幫助藝術家把故事表達出來。虛擬實境科技是藝術創作的全新媒材，讓藝術家可以把心中所想的完全表達出來。

除此之外，虛擬實境也幫助使用者去到任何想像力能到達的地方，時間、距離及財務上受限的人，或因各種原因無法親自走一趟博物館的人而言，虛擬實境是一個很大的福音。透過虛擬實境，現在每一個人都能馬上造訪紐約自然史博物館、倫敦的泰特當代美術館、巴黎的橘園美術館或台灣的故宮博物院。

王雪紅強調，除了VIVE Arts ，宏達電也投注數百萬資金，發起各樣的計畫支持製作有益人類的精彩內容。如VR for Impact，支持發展有意義的需以實境內容，包括支持聯合國「全球永續發展目標」，製作出如重視森林砍伐與大象保育等議題等內容。

VIVE Originals 使用虛擬實境成為新的電影拍攝媒材，已創造出獲獎連連的電影，這些電影凸顯出本身的影響力、教育性與啟發性。對於科技能造福人類的無窮潛力，希望各界一起同心合作，融合科技與藝術，讓想像力無遠弗界。