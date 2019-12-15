鴻海集團加持 奈捷生技2020年進駐德國默克創新中心

鴻海集團近年持續布局生醫新創領域。鴻海集團旗下永齡健康基金會 H.Spectrum 近一年和默克（Merck）持續深化合作進展，其中協助生醫新創團隊奈捷生技代表台灣入選默克創心中心加速計畫，預計將於2020年1月開始正式進駐德國默克創新中心。

依據公開資訊與公司說明，奈捷生技是創立於2016年8月，三位創辦人包含奈捷生技執行長兼創辦人之一鍾尊智，以及兩位技術發明人兼創辦人院長周禮君、教授王少君，公司目前資本額為4,500萬元。

奈捷生技也說明，公司開發「光感測生物指標檢測儀 （Light-Sensing Biomarker Analyzer） 」，整套系統從偵測技術、儀器、光學檢測、晶片及數據運算等的開發都是由奈捷核心研發團隊完成。

依據奈捷生技目標，希望在全球臨床診斷市場輔助臨床醫療人員於第一現場進行診斷、正確醫療決策，避免錯失患者治療的時機，並積極海外市場布局，預計2020年將達15個分銷國家。

奈捷以「The Light Saves Lives! 光拯救生命」為公司願景，在2019年推出全球首創「光纖+奈米+微流體」的「光感測生物指標檢測儀 」，其技術已獲得全球30幾個世界專利，發表超過20篇以上文獻並刊登於頂尖國際期刊。

奈捷也與美國哈佛醫學院附設醫院Brigham and Womens Hospital （BWH）及國內多間醫學中心及國家級學術單位進行臨床研究合作，近期獲得國際大藥廠的青睞成為潛力的合作夥伴。